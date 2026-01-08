Catamarca: rescatan 19 aves silvestres que eran comercializadas ilegalmente

En la mañana de este miércoles, un operativo de prevención policial culminó con el rescate de diecinueve ejemplares de aves silvestres que estaban siendo comercializadas de forma irregular en pleno centro de la Capital. El hecho ocurrió pasadas las 11:10 horas, en uno de los sectores de mayor afluencia peatonal de la ciudad.

Mientras efectivos de la Seccional Primera cumplían con sus recorridos preventivos por la Peatonal Rivadavia, específicamente en el tramo comprendido entre la avenida Güemes y la calle Zurita, divisaron a un hombre de 30 años de edad. Según el informe oficial, el individuo se encontraba ofreciendo aves silvestres a los transeúntes, una actividad estrictamente prohibida por la legislación vigente.

Tras constatar la situación, los uniformados procedieron a demorar al sujeto y solicitar la presencia de especialistas para garantizar el resguardo de los animales.

Minutos más tarde, personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia se hizo presente en el lugar para tomar control del operativo. Los agentes especializados procedieron al secuestro de una jaula que contenía 19 catas, las cuales quedaron bajo protección estatal para su evaluación sanitaria y posterior reintegro a su hábitat natural, de ser posible.

Las autoridades labraron las actuaciones correspondientes enmarcadas en la Ley N° 4.855, la cual regula la protección de la fauna silvestre y prohíbe tanto su captura como su tráfico y comercialización en todo el territorio provincial.

Dos personas requeridas por la Justicia fueron detenidas en distintos procedimientos llevados cabo en la Capital y Valle Viejo

Durante la jornada de hoy, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, en dos procedimientos, uno de ellos en esta Ciudad Capital y el restante en el departamento Valle Viejo, procedieron a la detención de dos jóvenes de 26 y 29 años de edad, debido a que contaban con requerimientos Judiciales dispuesto por las Fiscalías del Distrito Este y Oeste, por el supuesto delito de lesiones leves en contexto de violencia de género.

Finalmente, los jóvenes fueron alojados en la dependencia policial a disposición de las Justicias intervinientes.