Catamarca: rescataron a una mujer y a sus dos hijos menores tras un incendio en una vivienda

En la tarde de hoy, a las 18:00, una alerta emitida por el SAE-911 activó un operativo de emergencia que movilizó a efectivos de la Comisaría Décima Primera y, en colaboración, a sus pares de la Seccional Novena. El requerimiento daba cuenta de un incendio que se estaría produciendo en una vivienda ubicada en la Manzana "E" del Loteo Parque Sur, en la Capital.

La notificación encendió las alarmas de los equipos de seguridad, que se trasladaron con premura hasta el lugar señalado. El despliegue coordinado permitió que, en cuestión de minutos, los uniformados estuvieran presentes en el inmueble afectado, donde pudieron constatar la veracidad del aviso y dimensionar la situación.

La escena inicial presentaba un foco ígneo activo en el interior de la vivienda, lo que obligó a extremar las medidas de resguardo y a evaluar de inmediato la presencia de moradores en el domicilio.

El origen del fuego y la situación de la familia

Una vez en el lugar, el personal policial estableció que, por causas que se investigan, el incendio se habría originado en el interior de una habitación del inmueble. La propiedad pertenece a una mujer de 34 años, quien se encontraba allí junto a sus dos hijos, de 10 y 14 años de edad.

En medio de la tensión propia de este tipo de episodios, se confirmó un dato fundamental: los tres integrantes de la familia resultaron ilesos. La ausencia de víctimas o lesionados marcó un punto clave en el desarrollo del hecho y permitió concentrar los esfuerzos en el control del fuego y en la prevención de mayores daños estructurales.

El carácter aún indeterminado del origen del foco ígneo abre una instancia de investigación que deberá determinar con precisión qué circunstancias derivaron en el inicio del incendio dentro de la habitación afectada.

Intervención especializada y control de las llamas

Ante la magnitud del siniestro, los efectivos de la Comisaría Décima Primera solicitaron de manera inmediata la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia. La intervención de personal especializado resultaba indispensable para contener el avance del fuego y evitar que se propagara a otros sectores de la vivienda o a propiedades linderas.

Los bomberos llevaron adelante tareas propias de su especialidad, desplegando los recursos técnicos y humanos necesarios para sofocar las llamas. El operativo incluyó maniobras de control del foco, enfriamiento de la zona afectada y verificación de posibles riesgos remanentes.

El resultado del trabajo coordinado fue contundente: el incendio fue finalmente extinguido y los daños quedaron circunscriptos al ámbito material.

Balance preliminar del siniestro:

Origen: interior de una habitación de la vivienda.

Causas: bajo investigación.

Personas afectadas: mujer de 34 años y sus hijos de 10 y 14 años, todos ilesos.

Daños: materiales parciales.

Actuaciones judiciales y marco institucional

Superada la emergencia inmediata, el procedimiento ingresó en su fase administrativa y judicial. En el lugar tomaron intervención Sumariantes de la Unidad Judicial N° 9, quienes labraron las actuaciones de rigor correspondientes al hecho.

El caso quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que deberá supervisar la investigación destinada a esclarecer las causas del incendio.