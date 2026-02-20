Tres detenidos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial

En la tarde de hoy, a las 16:20, la Policía de la Provincia llevó a cabo un operativo coordinado para el traslado de detenidos hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, departamento Capayán. La acción se realizó bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías en turno y N° 4, con la intervención y conocimiento de las Fiscalías de Instrucciones N° 4 y N° 9.

El despliegue estuvo a cargo de la Unidad de Traslado y Custodia, cuyos efectivos acudieron a las Comisarías Novena y Décima Primera para cumplimentar los procedimientos de rigor. La coordinación de estos organismos evidencia la estructura de control judicial y policial en la provincia, asegurando que los traslados se realicen de manera ordenada y bajo estrictas normas de seguridad.

Detenidos y delitos: un perfil judicial

En esta primera fase del operativo, fueron trasladados dos hombres:

Molas, de 36 años de edad.

Un segundo individuo, de 37 años de edad (apellido no especificado).

Ambos se encontraban alojados en las seccionales mencionadas, con los siguientes antecedentes judiciales:

Hurto simple en grado de tentativa en calidad de autor.

Lesiones leves, también en calidad de autor.

Estos delitos, de acuerdo con los registros judiciales, motivaron su detención preventiva en las comisarías mientras se desarrollaban las investigaciones pertinentes. La medida de traslado hacia el Servicio Penitenciario Provincial busca garantizar la custodia efectiva de los imputados y cumplir con la sanción procesal correspondiente.

Segunda fase: condenas por abuso sexual

Posteriormente, a las 16:45, la operación continuó con la ejecución de otra orden judicial, esta vez por disposición de la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación. En este caso, los uniformados trasladaron a un hombre de 37 años de edad, que permanecía alojado en la División Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia.

El sujeto fue condenado por delitos de abuso sexual sin acceso carnal calificado, cometidos en perjuicio de una menor de 13 años, aprovechando una situación de guarda preexistente. La condena incluye dos hechos en concurso real, lo que significa que los actos fueron juzgados y sancionados de manera acumulativa por la autoridad judicial competente. Este traslado subraya la atención prioritaria que la justicia y la policía otorgan a los delitos de índole sexual cometidos contra menores, reforzando la protección de los derechos de los más vulnerables.

Custodia penitenciaria: procedimientos y seguridad

Al finalizar los traslados y los trámites administrativos correspondientes, los tres hombres quedaron bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones. Este procedimiento asegura que las personas condenadas o procesadas por la justicia se mantengan bajo control, cumpliendo las normas de seguridad y vigilancia propias del sistema penitenciario provincial.