Catamarca: robó un celular de alta gama y terminó preso

En los primeros minutos de la mañana de hoy, a las 06:30, un requerimiento del SAE-911 activó la respuesta inmediata de efectivos de la Comisaría Segunda, quienes se constituyeron en la zona de la calle Manuel Pedraza, entre Los Regionales y Ramón Ahumada.

El despliegue se realizó en el marco de una alerta vinculada a un hecho reciente, lo que motivó la rápida intervención policial en el sector. La dinámica del procedimiento se enmarcó dentro de las tareas habituales de respuesta ante requerimientos de emergencia, con intervención directa de personal uniformado en el lugar señalado.

Denuncia, señalamiento y aprehensión del sospechoso

En el punto indicado, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Bustamante, de 35 años de edad, quien fue sindicado por un joven de 21 años como el presunto autor de un hecho ilícito ocurrido momentos antes.

Según la información recabada en el lugar, el joven de 21 años señaló a Bustamante como el presunto responsable de haberle sustraído un teléfono celular iPhone 11 Pro. Este señalamiento fue clave para la identificación inmediata del sospechoso en la zona de intervención policial.

El procedimiento se desarrolló de manera directa en la vía pública, en el marco de la respuesta operativa activada por el sistema de emergencias, lo que permitió la rápida localización y reducción del individuo señalado.

Ubicación del rodado y procedimiento de allanamiento

En paralelo al operativo en calle Manuel Pedraza, se informó que el supuesto autor del hecho se encontraba circulando en un vehículo en inmediaciones del Mini Hospital Carlos Bravo. El rodado identificado fue un Volkswagen Fox, de color gris.

A partir de esta información, intervino personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, quienes actuaron bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N°4. En ese contexto, se procedió a materializar un allanamiento en el vehículo.

Durante la inspección del automóvil, los efectivos lograron el hallazgo del dispositivo denunciado como sustraído. El procedimiento culminó con la recuperación del iPhone 11 Pro, el cual quedó en calidad de secuestro como parte de las actuaciones judiciales correspondientes.

Elementos y acciones destacadas del procedimiento:

Vehículo intervenido: Volkswagen Fox, color gris

Volkswagen Fox, color gris Objeto recuperado: teléfono celular iPhone 11 Pro

teléfono celular iPhone 11 Pro Dependencia actuante: División Investigaciones de la Policía de la Provincia

División Investigaciones de la Policía de la Provincia Autoridad judicial interviniente: Juzgado de Control de Garantías N°4

Juzgado de Control de Garantías N°4 Medida adoptada: allanamiento y secuestro del elemento recuperado

Situación del aprehendido y medidas judiciales

Tras la intervención policial, el hombre de apellido Bustamante (35) fue trasladado y posteriormente alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia interviniente.

Desde el ámbito judicial se indicaron las medidas a seguir, en el marco de las actuaciones iniciadas a partir del hecho denunciado y del procedimiento realizado tanto en la vía pública como en el vehículo inspeccionado.

El caso quedó formalmente bajo análisis de las autoridades competentes, quienes deberán avanzar con las diligencias procesales correspondientes, mientras el aprehendido permanece sujeto a disposición judicial.