Catamarca: robó en una vivienda, se fugó pero lo atraparon

Un hombre de apellido Villacorta, de 36 años, fue aprehendido por personal policial en el sur de la Capital, luego de haber sido sindicado como presunto autor de un ilícito cometido en una vivienda de esa zona de la ciudad.

El procedimiento se concretó a partir de un requerimiento cursado al SAE-911, que motivó el desplazamiento de numerarios de la Seccional Décima Primera hacia un sector puntual del loteo Marcolli, donde finalmente se logró la interceptación del sospechoso.

De acuerdo con la información suministrada, los efectivos arribaron hasta la Manzana "S" del loteo Marcolli, un punto ubicado en el sur capitalino, donde desplegaron las actuaciones de rigor que culminaron con la aprehensión del hombre.

La denuncia

Según se informó, esta persona momentos antes habría cometido un ilícito en el domicilio propiedad de una mujer mayor de edad. Al ser descubierto, el sospechoso se dio a la fuga, situación que activó el pedido de intervención policial y permitió que el SAE-911 canalizara la alerta hacia la dependencia con jurisdicción en la zona.

La rápida respuesta de los uniformados permitió localizar al hombre en cercanías del sector señalado, lo que derivó en su inmediata reducción y posterior traslado. Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado a la seccional correspondiente, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas de rigor.

El procedimiento quedó formalmente bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que deberá determinar los pasos procesales a seguir respecto del sospechoso y la calificación legal del hecho investigado.

La intervención judicial resulta clave para establecer la secuencia exacta de lo sucedido en el domicilio de la damnificada y definir la situación procesal de Villacorta.