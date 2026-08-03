Catamarca: secuestran aves canoras y aprehenden a cuatro personas

Un procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Belén culminó con la aprehensión de cuatro hombres, el secuestro de un automóvil, 22 ejemplares de aves canoras, jaulas, transportadores y teléfonos celulares. La intervención fue concretada por efectivos de la Comisaría departamental Belén, con la colaboración del Grupo Especial Motorizado (GEM), luego de un requerimiento formulado por personal de la Dirección de Flora y Fauna, organismo dependiente de la Secretaría de Ambiente.

De acuerdo con la información suministrada, el operativo se desarrolló en el barrio Artaza, de la ciudad cabecera del departamento Belén. Hasta ese lugar se trasladaron los efectivos policiales para dar cumplimiento a las actuaciones solicitadas por el organismo provincial.

La intervención permitió identificar e interceptar a cuatro personas que se movilizaban en un vehículo particular y que posteriormente quedaron a disposición de la Justicia.

Cuatro personas fueron aprehendidas

Durante el procedimiento, los uniformados procedieron a la aprehensión de cuatro personas de sexo masculino, identificadas por los apellidos Tanquía (22), Torres (41), Rodríguez (42) y Macías (68).

Según se informó, los cuatro hombres son oriundos de la provincia de La Rioja y circulaban a bordo de un automóvil Peugeot 308 de color negro al momento de la intervención policial. Tras concretarse la aprehensión, los sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron alojados a disposición de las autoridades judiciales competentes mientras continúan las actuaciones derivadas del procedimiento.

La inspección del vehículo

Una vez interceptado el automóvil, el personal policial realizó una inspección del rodado. Durante esa tarea, los efectivos advirtieron que los ocupantes transportaban una importante cantidad de aves canoras y distintos elementos vinculados a su traslado.

Como resultado de esa verificación, se procedió al secuestro de veintidós ejemplares de aves canoras, además de nueve jaulas y cuatro transportadores, elementos que fueron puestos a disposición de la investigación. La inspección también derivó en el secuestro del automóvil Peugeot 308 de color negro en el que se desplazaban los cuatro hombres y de tres teléfonos celulares, que igualmente quedaron incorporados a las actuaciones.

Elementos secuestrados

Como parte del procedimiento realizado en el barrio Artaza, la Policía secuestró los siguientes elementos:

22 ejemplares de aves canoras.

9 jaulas.

4 transportadores.

1 automóvil Peugeot 308 de color negro.

3 teléfonos celulares.

Todos los elementos quedaron en calidad de secuestro en el marco de las actuaciones iniciadas tras el procedimiento.

Intervención de la Fiscalía

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, los cuatro hombres fueron alojados en la dependencia policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.

Desde ese organismo judicial se impartieron las directivas que deberán seguirse en el marco de la investigación iniciada a partir del procedimiento realizado por el personal policial y la intervención de la Dirección de Flora y Fauna.

La causa continuará bajo la órbita de la Fiscalía, que será la encargada de determinar los pasos procesales correspondientes conforme al desarrollo de las actuaciones y a los elementos incorporados durante el operativo.