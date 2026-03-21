Catamarca: secuestran droga, psicofármacos y un arma en un operativo en Valle Viejo

En el marco de una investigación por presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes, personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevó a cabo un operativo en el departamento Valle Viejo, con resultado positivo.

El allanamiento se concretó en un domicilio del barrio Las Vías Oeste, en la localidad de Sumalao, bajo las directivas del Juzgado Federal interviniente.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron envoltorios de plástico con marihuana, una balanza digital tipo gramera y una planta de la variedad Cannabis Sativa que estaba siendo cultivada en el lugar.

Además, incautaron 87 blisters de Midazolam, un medicamento de uso controlado, junto con un pistolón de caza calibre 14 mm, dieciocho cartuchos del mismo calibre, un cartucho calibre 9 mm y un automóvil Renault Megane de color blanco.

Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia Federal, que impartió las medidas a seguir en la causa.