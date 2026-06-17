Catamarca: secuestran un machete en una causa por maltrato animal

En la mañana de hoy, a las 10:40 horas, se concretó un operativo de carácter judicial en una vivienda ubicada en el barrio Portal Norte, al norte de la Capital. La medida fue ejecutada por efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia.

El procedimiento se enmarcó en una orden judicial emitida por la Fiscalía de Instrucción de Quinta Nominación, que dispuso la realización de un registro domiciliario en el contexto de una investigación en curso. La intervención policial se desarrolló en coordinación con distintas áreas operativas, en un escenario donde la articulación institucional resulta determinante para la ejecución de medidas de esta naturaleza.

Intervención policial y coordinación judicial

El operativo contó con la participación conjunta de los efectivos especializados de la División interviniente y del personal de los sumariantes del Precinto Judicial N° 8, quienes acompañaron las actuaciones en el lugar.

Las tareas desplegadas se centraron en el cumplimiento estricto de la orden judicial, que habilitaba el ingreso y registro del domicilio señalado. Este tipo de procedimientos requiere la intervención coordinada de distintas áreas, tanto policiales como judiciales, con el objetivo de garantizar la correcta recolección y resguardo de elementos que pudieran resultar relevantes para la investigación.

En este contexto, la actuación de los sumariantes tuvo un rol clave en la documentación de las diligencias, mientras que los efectivos policiales llevaron adelante las tareas de inspección dentro del inmueble.

Secuestro de un machete vinculado a la investigación

Como resultado del registro domiciliario, los agentes intervinientes procedieron al secuestro de un machete, elemento que, según surge de las actuaciones, estaría vinculado a una denuncia radicada por una persona mayor de edad.

La presentación judicial refiere a un supuesto delito de maltrato animal, circunstancia que motivó la apertura de la investigación y la posterior intervención de la Fiscalía de Instrucción de Quinta Nominación.

El hallazgo del machete dentro del domicilio constituyó uno de los elementos relevantes del procedimiento, siendo incorporado a las actuaciones como posible evidencia dentro del expediente en curso. En este sentido, el elemento fue debidamente resguardado conforme a las directivas operativas establecidas para este tipo de casos.

Puesta a disposición judicial y continuidad de la causa

Finalizadas las tareas de registro y secuestro del elemento señalado, el machete fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, conforme a las disposiciones emanadas desde la Fiscalía actuante.

A partir de ese momento, se indicó que desde el ámbito judicial se impartieron las directivas a adoptar, lo que implica la continuidad del proceso investigativo bajo supervisión de la autoridad competente.