Catamarca: secuestran materiales de construcción en una causa por ciberestafa

Durante la tarde de hoy, en la Ciudad Capital de Catamarca, se llevó a cabo un procedimiento judicial de relevancia que involucró a diversas áreas especializadas de la fuerza de seguridad provincial. El operativo se concretó en un inmueble ubicado en el barrio Portal Norte, donde personal de la Unidad Judicial N° 6 actuó de manera conjunta con efectivos de la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia.

La intervención también contó con la colaboración de integrantes de la División Delitos Culturales y Ambientales, en un despliegue coordinado que respondió a directivas emitidas por el Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación.

El procedimiento se enmarca en una causa judicial en curso vinculada a la investigación del supuesto delito de ciberestafa, lo que otorgó al operativo un carácter técnico y especializado, dada la participación de áreas orientadas a la investigación de delitos complejos.

Coordinación entre áreas judiciales y policiales

El allanamiento desarrollado en el barrio Portal Norte puso en evidencia un esquema de trabajo articulado entre diferentes dependencias judiciales y fuerzas de seguridad de la provincia. La Unidad Judicial N° 6 tuvo un rol central en la ejecución del procedimiento, acompañada por la experiencia técnica de la División Ciberdelitos, área especialmente dedicada al abordaje de delitos informáticos.

A su vez, la intervención del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) aportó el marco operativo necesario para el desarrollo de las diligencias, mientras que la participación de la División Delitos Culturales y Ambientales reforzó el carácter multidisciplinario del operativo.

Todo el procedimiento fue realizado bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, lo que garantiza que cada instancia del allanamiento se haya ejecutado dentro del marco legal correspondiente y con control judicial permanente.

Elementos secuestrados durante el allanamiento

Como resultado del procedimiento realizado en el inmueble ubicado en el barrio Portal Norte, el personal interviniente procedió al secuestro de diversos elementos materiales. Según la información oficial, lo incautado consiste en:

30 varillas de hierro de 6 mm

20 varillas de hierro de 8 mm

Estos elementos fueron hallados en el marco de la inspección del inmueble y quedaron inmediatamente vinculados a la investigación en curso por el supuesto delito de ciberestafa, de acuerdo con las actuaciones judiciales correspondientes.

El material secuestrado fue debidamente resguardado y posteriormente puesto a disposición de la Justicia Interviniente, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

Investigación por presunta ciberestafa

La causa que motivó el allanamiento se encuentra vinculada a una investigación por el supuesto delito de ciberestafa, figura que ha requerido la intervención de áreas especializadas dentro de la estructura policial provincial.

En este contexto, la participación de la División Ciberdelitos resulta determinante para el análisis de los elementos vinculados a la causa, mientras que el trabajo conjunto con otras divisiones permite ampliar el alcance operativo y garantizar una cobertura integral del procedimiento.