Catamarca: secuestran rodados en operativo policial

En el marco de las políticas de prevención y seguridad vial, efectivos de distintas dependencias policiales de la provincia de Catamarca llevaron adelante nuevos operativos de control vehicular y recorridos preventivos en diversas localidades, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir los riesgos en la vía pública.

Según se informó oficialmente, los procedimientos fueron realizados por personal de las seccionales de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo; de Los Altos, en el departamento Santa Rosa; y de la Comisaría Departamental Belén. Las acciones se desarrollaron en cada una de sus respectivas jurisdicciones, abarcando sectores urbanos y accesos estratégicos, donde se registra un importante flujo vehicular.

Durante los controles, los efectivos policiales procedieron a la incautación de un automóvil cuyo conductor arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia, además del secuestro de una camioneta y dos motocicletas de distintas marcas y cilindradas. En todos los casos, las medidas se adoptaron debido a que los conductores habrían infringido disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia.

Fuentes policiales indicaron que, una vez constatadas las irregularidades, se labraron las actas de infracción correspondientes y los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales pertinentes, donde quedaron en calidad de secuestro a disposición de la autoridad competente. Asimismo, los conductores involucrados quedaron sujetos a las actuaciones administrativas previstas por la normativa vigente.