Catamarca: secuestran una escopeta y cartuchos en un control policial

En el marco de los habituales recorridos de prevención e identificación de personas, numerarios de la Comisaría de Los Altos concretaron un procedimiento en el barrio Obrero de esa localidad del departamento Santa Rosa, donde secuestraron un arma de fuego y diversos elementos que eran transportados por un motociclista.

El operativo se desarrolló mientras los efectivos realizaban tareas preventivas en la zona, instancia en la que procedieron al control de una motocicleta Honda CB Twister 125 cc. de color rojo, que era conducida por un hombre de 50 años de edad.

La intervención policial permitió detectar que el conductor trasladaba una serie de objetos cuya presencia derivó en el inmediato secuestro por parte del personal interviniente.

El arma y los elementos hallados

Al momento de la inspección, los policías constataron que el hombre llevaba una funda que contenía una escopeta New England Firearms, junto con cinco cartuchos PG. Además del arma de fuego, el procedimiento permitió el hallazgo de otros elementos transportados en una mochila y entre las pertenencias del conductor.

Entre lo secuestrado se detalló:

Una (01) escopeta New England Firearms

Cinco (05) cartuchos PG

Una (01) mochila

Dos (02) linternas

Una (01) cuchilla de cocina

Una (01) cuerda de aproximadamente 2 metros

Una (01) bolsa con un ejemplar sin vida de corzuela

La presencia de la corzuela sin vida fue uno de los puntos centrales del procedimiento, junto con el hallazgo del arma y la munición.

Secuestro inmediato y actuación judicial

Tras verificar el contenido que transportaba el motociclista, los uniformados procedieron de inmediato al secuestro de todos los elementos mencionados.

Todo lo incautado quedó puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo judicial que tomó intervención en el caso. Desde la sede fiscal se impartieron las medidas a seguir, en función de las circunstancias detectadas durante el control y de los elementos secuestrados en poder del conductor.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía

Con el secuestro del arma, los cartuchos y los demás elementos, el procedimiento quedó formalmente bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se dispusieron las actuaciones correspondientes.

El episodio, registrado en la localidad de Los Altos, se suma a los controles preventivos que se desarrollan en distintos sectores del departamento Santa Rosa, en este caso con un resultado que incluyó el hallazgo de un arma de fuego, municiones, herramientas y un animal sin vida transportado en una bolsa.

La continuidad de la causa quedará supeditada a las medidas judiciales ordenadas por la Fiscalía, a partir del material secuestrado durante el operativo policial.