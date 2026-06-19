Catamarca: secuestran una escopeta tras una denuncia por maltrato animal

A raíz de una denuncia penal radicada por un hombre de 31 años de edad, se puso en marcha una investigación que activó la intervención de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Recreo, ubicada en el departamento La Paz.

Según los datos aportados en la presentación judicial, el denunciante manifestó que un hombre le habría disparado a un can de su propiedad, presuntamente utilizando un arma de fuego, hecho que habría provocado lesiones en el animal. Este señalamiento inicial fue el punto de partida que motivó la intervención de los efectivos policiales.

La denuncia no solo dio origen a las actuaciones de rigor, sino que también determinó la necesidad de avanzar con medidas concretas de investigación en territorio, a fin de verificar los hechos relatados y determinar la existencia de elementos vinculados a lo denunciado.

Intervención de la Comisaría Departamental Recreo

En este marco, numerarios de la Comisaría Departamental Recreo se constituyeron en un inmueble ubicado en la mencionada ciudad del departamento La Paz. La presencia policial respondió a las diligencias ordenadas en el marco de la investigación en curso.

Una vez en el lugar, y en cumplimiento de las disposiciones impartidas, se procedió a materializar un registro domiciliario, una medida que forma parte de los procedimientos habituales en causas donde se investiga la posible utilización de armas de fuego o la existencia de elementos de interés para la causa.

La intervención se desarrolló bajo criterios de actuación ajustados a las directivas judiciales vigentes, con el objetivo de resguardar posibles pruebas vinculadas al hecho denunciado y avanzar en la constatación de los elementos mencionados en la presentación inicial.

Directivas de la Fiscalía y secuestro del material

El procedimiento policial se llevó a cabo bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que interviene en la conducción de la investigación y en la orientación de las medidas procesales.

En el transcurso del registro domiciliario, los efectivos procedieron al hallazgo y posterior incautación de distintos elementos vinculados a la investigación. Dichos objetos fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, conforme a las indicaciones impartidas desde la órbita fiscal.

El material secuestrado incluye:

Una escopeta calibre 16 mm.

Seis cartuchos del mismo calibre

Estos elementos quedaron formalmente incorporados a la causa y bajo resguardo judicial, en el marco de las actuaciones que buscan determinar su relación con el hecho denunciado.

Elementos incautados y resguardo judicial

La incautación de una escopeta calibre 16 mm. junto con seis cartuchos del mismo calibre constituye uno de los puntos centrales del procedimiento realizado en el inmueble de la ciudad de Recreo.

De acuerdo con lo informado, los elementos quedaron a disposición de la Justicia interviniente, lo que implica su incorporación formal al expediente en curso y su preservación para las instancias posteriores que se determinen en el marco de la investigación.