Catamarca: secuestraron 29 aves silvestres, 19 jaulas y 18 tramperas

En el marco de las acciones destinadas a la protección y preservación de la fauna silvestre, efectivos policiales llevaron adelante dos allanamientos en inmuebles ubicados en Banda de Varela, donde secuestraron aves de distintas especies que se encontraban en cautiverio, además de jaulas y tramperas.

Los procedimientos se concretaron a raíz de averiguaciones practicadas y bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 2. Las medidas judiciales permitieron a los investigadores ingresar a los domicilios y proceder al secuestro de distintos elementos vinculados con la tenencia de aves en cautiverio.

El operativo se desarrolló con la participación de diferentes organismos provinciales, en una intervención conjunta que reunió a personal policial especializado en delitos culturales y ambientales, representantes del área de Medio Ambiente y sumariantes judiciales.

Los elementos secuestrados

Tras irrumpir en los domicilios allanados, los investigadores procedieron al secuestro de 29 aves de distintas especies que estaban en cautiverio. Junto con los ejemplares, también fueron incautados elementos utilizados para mantenerlos encerrados o capturarlos. El resultado de los procedimientos incluyó un total de 66 elementos y ejemplares secuestrados, distribuidos de la siguiente manera:

29 aves de distintas especies que se encontraban en cautiverio.

19 jaulas, halladas durante los procedimientos.

18 tramperas, también secuestradas por los investigadores.

Los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

El secuestro de las aves y de los elementos encontrados en los inmuebles constituyó el resultado concreto de las medidas judiciales realizadas en Banda de Varela. La intervención permitió reunir los ejemplares en cautiverio y los objetos hallados durante los allanamientos bajo la órbita de las autoridades competentes.

Operativo conjunto de la Policía y organismos ambientales

La ejecución de las medidas estuvo a cargo de efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia.

El trabajo se desarrolló de manera conjunta con personal de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente, y con sumariantes de la Unidad Judicial N° 3. La participación de estas dependencias permitió articular las tareas de investigación policial con la intervención de los organismos vinculados a la protección de la biodiversidad y con las actuaciones judiciales correspondientes.

En ese sentido, el procedimiento se llevó adelante bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación y a requerimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 2, organismos que dispusieron el marco judicial para concretar los allanamientos.