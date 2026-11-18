Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la División Abigeato de la Policía de la Provincia culminó con el secuestro de animales faenados y el arresto de dos jóvenes en el departamento Ancasti, en el marco de una investigación por presuntos ilícitos relacionados con la sustracción de animales.

Las medidas judiciales se concretaron en viviendas ubicadas en las localidades de San José y Anquincila, luego de que los numerarios realizaran tareas de su especialidad para avanzar en las causas que se encuentran bajo investigación.

La intervención estuvo a cargo de personal de la División Abigeato, dependencia que funciona bajo la órbita del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía provincial. A partir de las tareas investigativas desarrolladas, los efectivos materializaron registros domiciliarios en distintos inmuebles de ambas localidades.

Los procedimientos tuvieron como objetivo avanzar sobre hechos que habrían perjudicado a dos hombres y reunir elementos que pudieran guardar relación con las situaciones denunciadas. Durante los registros, los policías encontraron y secuestraron distintos elementos vinculados con la investigación, entre ellos un animal caprino y un bovino que ya habían sido faenados, además de un cuero de cabrito.

Secuestraron un caprino, un bovino y un cuero de cabrito

Uno de los resultados centrales de las medidas judiciales fue el hallazgo de productos provenientes de animales faenados en los inmuebles registrados.

De acuerdo con la información policial, los elementos secuestrados tendrían relación con los ilícitos investigados, que fueron cometidos en perjuicio de dos hombres. El material incautado comprende tres elementos principales:

Un animal caprino faenado.

Un animal bovino faenado.

Un cuero de cabrito.

El secuestro de estos elementos permitió incorporar material de interés para las actuaciones que lleva adelante la Justicia, mientras se busca establecer las circunstancias de los hechos y la eventual vinculación de las personas involucradas.

La presencia de animales faenados y de un cuero de cabrito en los domicilios inspeccionados constituyó uno de los aspectos relevantes del operativo desarrollado por la División Abigeato en San José y Anquincila.

Las actuaciones se realizaron en el marco de las investigaciones iniciadas por hechos que habrían afectado a dos damnificados, aunque la información policial no precisó mayores detalles sobre las circunstancias particulares de cada ilícito ni sobre la cantidad total de animales involucrados.

Dos jóvenes fueron arrestados

Además del secuestro de los elementos encontrados en las viviendas, el procedimiento tuvo como resultado el arresto de dos jóvenes que estarían vinculados con las causas investigadas.

Se trata de dos personas de apellidos Coronel, de 25 años, y Parra, de 27, quienes fueron arrestadas por los efectivos policiales durante una de las medidas judiciales realizadas en el departamento Ancasti. La intervención se produjo en el contexto de los registros domiciliarios dispuestos para avanzar con las investigaciones. Según la información oficial, ambos jóvenes estarían relacionados con los hechos que se encuentran bajo análisis judicial.

Los arrestos se sumaron así al secuestro de los animales faenados y del cuero de cabrito, en un operativo que involucró distintas actuaciones policiales en las localidades de San José y Anquincila. La participación de la División Abigeato resultó central en el desarrollo de las medidas, debido a que se trata de la dependencia policial que llevó adelante las tareas investigativas previas y posteriormente concretó los registros en los inmuebles señalados.

Intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este

Una vez finalizados los procedimientos, los dos jóvenes arrestados fueron trasladados y alojados en la Comisaría Departamental Ancasti, dependencia que corresponde por jurisdicción.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartirán las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones judiciales.

De esta manera, la investigación quedó encaminada con dos personas arrestadas y distintos elementos secuestrados que podrían aportar información para esclarecer los ilícitos denunciados por los dos hombres damnificados.