Un importante incendio en un rodado se registró este miércoles a las 05:40 en la localidad de San Isidro, en Valle Viejo, donde un automóvil Renault Logan sufrió daños materiales totales como consecuencia de un foco ígneo que se habría iniciado en su interior por causas que todavía se encuentran bajo investigación.

El episodio motivó la intervención de efectivos policiales de la Comisaría de San Isidro, quienes se trasladaron hasta la intersección de las calles Eusebio Ruzo y Pedro Lobo, luego de tomar conocimiento de que en ese sector se estaba produciendo un incendio.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia del fuego en un vehículo que se encontraba en esa esquina de la localidad. Tras verificar la situación, identificaron que el rodado afectado era un automóvil Renault Logan, propiedad de un hombre.

Ante la magnitud del siniestro y la necesidad de controlar las llamas, los efectivos solicitaron la presencia de personal especializado de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, que posteriormente se hizo cargo de las tareas destinadas a sofocar el incendio.

Intervino la Dirección Bomberos de la Policía

Una vez convocados, los efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia realizaron las tareas propias de su especialidad para controlar el foco ígneo que afectaba al Renault Logan. El trabajo del personal especializado permitió finalmente sofocar las llamas. Sin embargo, la intensidad del incendio provocó consecuencias materiales de consideración: el automóvil sufrió daños totales, por lo que quedó completamente afectado por el fuego.

De acuerdo con la información del procedimiento, el foco ígneo se habría originado en el interior del vehículo, aunque las circunstancias que desencadenaron el incendio todavía son materia de investigación. En este sentido, no se estableció una causa concreta sobre el inicio del fuego, por lo que el origen del siniestro permanece bajo análisis de las autoridades correspondientes.

Actuaciones judiciales y participación de la Fiscalía

Tras el episodio, también se puso en marcha el procedimiento judicial correspondiente para documentar lo ocurrido y avanzar con las actuaciones vinculadas al incendio.

En ese marco, sumariantes de la Unidad Judicial N.º 10 llevaron adelante las actuaciones de rigor, siguiendo las directivas impartidas por la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

La intervención de la dependencia judicial permitirá incorporar formalmente los datos relacionados con el hecho, mientras que las autoridades competentes deberán considerar las circunstancias del incendio y su origen, que hasta el momento no fue determinado.