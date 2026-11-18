La Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial concluyó la investigación penal preparatoria y elevó a juicio una causa contra un hombre imputado por delitos de abuso sexual en perjuicio de una niña. La decisión fue adoptada por la fiscal Lía Melina Ayala, luego de valorar los elementos reunidos durante el desarrollo de la investigación.

La elevación a juicio no recibió oposiciones y el expediente ya ingresó a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). En esa dependencia se encuentra pendiente el sorteo correspondiente para determinar su tratamiento mediante la modalidad de juicio por jurados.

De esta manera, la causa avanzó desde la etapa de investigación hacia la instancia en la que deberá ser tratada en un debate judicial. La acusación fiscal comprende dos calificaciones legales, ambas agravadas por el vínculo de ascendencia entre el imputado y la víctima, además de las circunstancias vinculadas con la edad de la niña.

Los delitos incluidos en la acusación son:

Abuso sexual simple agravado por haber sido realizado por ascendiente y corrupción de menores doblemente agravado por ser menor de edad y ser cometido por ascendiente.

Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido realizado por ascendiente y corrupción de menores doblemente agravado por ser menor de edad y ser cometido por ascendiente.

La calificación legal comprende, por lo tanto, distintas conductas investigadas y contempla los agravantes expresamente señalados por la Fiscalía. El expediente quedó a disposición de la OGA, a la espera del sorteo que permitirá avanzar con la organización de su tratamiento mediante juicio por jurados.

Una denuncia familiar dio origen a la investigación en 2021

La investigación penal se inició en 2021, luego de que familiares de la víctima presentaran una denuncia por hechos que, de acuerdo con la acusación fiscal, habrían ocurrido entre 2017 y 2018.

A partir de esa presentación se desarrollaron distintas medidas destinadas a reunir información y elementos probatorios para esclarecer las circunstancias denunciadas. Durante la etapa de investigación se incorporaron declaraciones testimoniales y una entrevista realizada mediante Cámara Gesell, además de informes socioambientales, evaluaciones médicas, pericias psicológicas y psiquiátricas y actuaciones de Criminalística, entre otros elementos.

El conjunto de esas medidas permitió conformar el expediente con distintas fuentes de información, que posteriormente fueron analizadas por la fiscal interviniente. La investigación incluyó, de ese modo, declaraciones y evaluaciones de diferentes especialidades, junto con las actuaciones técnicas incorporadas durante el proceso.

La documentación y las medidas probatorias fueron consideradas en conjunto para evaluar si existían fundamentos suficientes para sostener la acusación y solicitar que los hechos investigados fueran tratados en la instancia de juicio.

La valoración de las pruebas fundamentó la elevación

Tras analizar las pruebas reunidas, la fiscal Lía Melina Ayala consideró que existían elementos suficientes para sostener la acusación con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal. Sobre esa base, resolvió promover el tratamiento de la causa en juicio.

La decisión de elevar el expediente no implica una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del imputado, sino el cierre de la investigación preparatoria y el paso hacia la instancia judicial correspondiente. Será en el marco del juicio donde deberá desarrollarse el tratamiento de la acusación.

La fiscalía valoró los distintos elementos incorporados al expediente y entendió que reunían las condiciones necesarias para que la imputación fuera sometida a debate. La elevación no recibió oposiciones, por lo que el trámite continuó con el ingreso de las actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias.

Actualmente, el expediente permanece en esa dependencia y tiene pendiente el sorteo para su tratamiento mediante juicio por jurados. Ese procedimiento constituye el paso administrativo señalado para avanzar hacia la instancia de debate.

El imputado se abstuvo de declarar durante la indagatoria

Durante la etapa de indagatoria, el hombre imputado estuvo asistido por la defensa oficial, con intervención de la asesora de menores subrogante. En esa instancia, luego de ser informado sobre los hechos que se le atribuían, la calificación legal correspondiente y las pruebas que habían sido incorporadas al expediente, el imputado se abstuvo de declarar.

La actuación se desarrolló con la intervención de la defensa oficial y de la asesora de menores subrogante, conforme a las circunstancias procesales informadas. La abstención de declarar quedó consignada como parte de las actuaciones realizadas durante la investigación penal preparatoria.

La acusación señala al padre de la víctima

Según la acusación formulada por la Fiscalía, el imputado, quien es padre de la víctima, habría cometido actos de abuso sexual en un ámbito domiciliario, cuando su hija era una niña.

Los hechos investigados fueron encuadrados en las figuras penales detalladas por la fiscalía, que incluyen abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, con los agravantes relacionados con el vínculo de ascendencia y la condición de menor de edad de la víctima.

Por tratarse de una causa que involucra a una niña, se mantienen bajo reserva la identidad del imputado y todos los datos que puedan permitir la identificación de la víctima. Por el mismo motivo, también se omiten la ubicación y las circunstancias particulares en las que habrían ocurrido los hechos.

La reserva alcanza, de esta manera, a la información que pudiera facilitar la identificación de la niña o aportar datos específicos sobre el contexto de los episodios denunciados.

El expediente aguarda el sorteo en la Oficina de Gestión de Audiencias

Con la investigación penal preparatoria concluida y la elevación a juicio sin oposiciones, la causa ingresó a la Oficina de Gestión de Audiencias, donde permanece pendiente el sorteo para su tratamiento mediante juicio por jurados.

El avance procesal se sustenta en la valoración realizada por la fiscalía sobre los elementos incorporados desde el inicio de la investigación, en 2021, a partir de la denuncia presentada por familiares de la víctima. Las declaraciones testimoniales, la entrevista en Cámara Gesell, los informes socioambientales, las evaluaciones médicas, las pericias psicológicas y psiquiátricas y las actuaciones de Criminalística integran el material probatorio reunido.

La acusación comprende dos figuras penales agravadas y sostiene que los hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2018, cuando la víctima era una niña. El imputado, por su parte, estuvo asistido por la defensa oficial durante la indagatoria y decidió abstenerse de declarar luego de conocer los hechos atribuidos, su calificación legal y las pruebas incorporadas.

Con el expediente ya radicado en la OGA, el próximo paso previsto es el sorteo para organizar su tratamiento mediante juicio por jurados. La causa ingresará así a la instancia de debate, donde deberá abordarse la acusación formulada por la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, preservando la identidad de la niña y los datos particulares que permitan reconocerla.