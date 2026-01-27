Catamarca: secuestraron un hierro y una réplica de arma de fuego

Un operativo policial realizado en el barrio Montecristo culminó con la aprehensión de un joven de 22 años y el secuestro de un hierro y una réplica de arma de fuego, luego de un llamado de emergencia que alertó sobre un presunto desorden en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo tras un requerimiento recibido a través del Sistema de Atención de Emergencias 911 (SAE-911). A partir de esta alerta, efectivos de la Comisaría Décima se dirigieron hasta la manzana N° 84 del mencionado barrio, con la colaboración de personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), ante la presunta situación de conflicto que se estaría desarrollando en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al sector indicado, los uniformados constataron la presencia de varias personas y detectaron una situación que podría haber derivado en hechos de violencia. En ese contexto, procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Iturrez, de 22 años, quien habría sido sorprendido empuñando un hierro con aparentes intenciones de agredir a otras personas que se encontraban en la zona.

Durante el procedimiento, los efectivos también constataron que el joven tenía en su poder una réplica de arma de fuego. Tanto el hierro como el elemento que simulaba un arma fueron inmediatamente secuestrados de manera preventiva, a fin de evitar cualquier riesgo para la integridad física de terceros y para avanzar con las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, la intervención policial permitió controlar la situación y restablecer el orden en el lugar, sin que se registraran personas lesionadas. La rápida respuesta de los efectivos fue clave para evitar que el episodio derivara en consecuencias mayores, teniendo en cuenta la peligrosidad que representa la portación de elementos contundentes o réplicas de armas en espacios públicos.

Una vez finalizado el procedimiento en el barrio Montecristo, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas a seguir. El joven quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las medidas procesales correspondientes para determinar su situación legal.