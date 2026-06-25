Catamarca: transportaba marihuana y fue descubierto en un control policial

Un procedimiento de control vehicular llevado a cabo ayer por efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-RECREO) derivó en el secuestro de 272 gramos de marihuana, además de otros elementos hallados entre las pertenencias de uno de los ocupantes de un vehículo inspeccionado.

El operativo se desarrolló sobre la Ruta Nacional Nº 60, en las inmediaciones de la localidad de Casa de Piedra, en el departamento La Paz, donde el personal policial realizaba controles preventivos a los vehículos que circulaban por la zona.

En ese contexto, los efectivos procedieron a controlar una camioneta Peugeot Partner Patagónica, de color gris, que era conducida por una persona del sexo masculino, mayor de edad, quien en ese momento realizaba un viaje particular.

Los elementos hallados durante la inspección

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que el conductor trasladaba a un sujeto de 25 años, quien llevaba entre sus pertenencias diversos elementos que fueron objeto de inspección.

Entre los objetos encontrados se secuestraron:

Un teléfono celular.

Dos comprimidos de midazolam de 15 miligramos.

Un cigarrillo de armado casero a medio consumir.

Un envoltorio de plástico con una sustancia herbácea compuesta por tallos, hojas y flores.

La inspección permitió avanzar sobre el contenido del envoltorio plástico, el cual presentaba una sustancia vegetal que fue sometida a las pruebas correspondientes para determinar su naturaleza.

La prueba de campo confirmó el resultado

De acuerdo con el procedimiento realizado por el personal especializado, la sustancia herbácea fue sometida a la prueba de campo correspondiente, la cual arrojó como resultado que se tratarían de 272 gramos de marihuana.

Tras la confirmación obtenida mediante el test de campo, la sustancia quedó en calidad de secuestro, junto con los demás elementos incautados durante el procedimiento realizado en el control vehicular.

El hallazgo se produjo en el marco de un operativo preventivo efectuado por el Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-RECREO), cuyo personal desarrollaba tareas de control sobre la Ruta Nacional Nº 60 cuando interceptó el vehículo involucrado.

Intervención de la Justicia Federal

Una vez concretado el procedimiento y efectuadas las actuaciones iniciales, todos los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal.

Desde esa sede judicial se impartieron las directivas correspondientes para que el personal interviniente procediera a labrar las actuaciones de rigor, dando continuidad al proceso derivado del procedimiento realizado en inmediaciones de la localidad de Casa de Piedra.