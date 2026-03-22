Catamarca: trasladaron de urgencia a un niño de un año tras una broncoaspiración

Un niño de un año fue trasladado este domingo de urgencia en Catamarca luego de sufrir una broncoaspiración y convulsiones en el marco de un cuadro febril, según informaron fuentes policiales.

El episodio se registró en la localidad de Villa Dolores, donde el menor fue atendido inicialmente en el Hospital Dermidio Herrera. Tras ser estabilizado por el personal médico, se dispuso su derivación en clave roja al Hospital de Niños Eva Perón.

El traslado se realizó con acompañamiento de unidades de la Policía de la Provincia, que escoltaron la ambulancia hasta el nosocomio de la Capital para garantizar la rapidez del operativo.