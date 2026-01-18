Catamarca: tres arrestos por desórdenes en la vía pública en la Capital

En el marco de distintos operativos de prevención y control desarrollados en la ciudad Capital, efectivos de la Policía arrestaron a tres personas acusadas de haber protagonizado desórdenes en la vía pública, hechos que encuadrarían como presuntas infracciones al Código de Faltas de la Provincia. Los procedimientos se llevaron a cabo en diferentes sectores de la ciudad y contaron con la intervención de varias unidades policiales.

Uno de los episodios tuvo lugar en la plaza San José Obrero, donde numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte) se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo. Durante el recorrido, los efectivos advirtieron una situación de alteración del orden público protagonizada por dos jóvenes, lo que motivó la inmediata intervención policial para restablecer la calma y evitar que el conflicto escalara.

Según informaron fuentes policiales, los involucrados fueron identificados como Arancibia, de 20 años, y González, de 24, quienes habrían generado disturbios en el espacio público, afectando la tranquilidad de quienes se encontraban en el lugar. Ante esta situación, ambos fueron arrestados en el lugar y trasladados a la Seccional Séptima, dependencia que corresponde por jurisdicción.

Una vez en la comisaría, los jóvenes quedaron alojados a disposición de la autoridad competente, mientras se labraban las actuaciones de rigor por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia. Desde la fuerza indicaron que este tipo de intervenciones busca preservar la convivencia ciudadana y garantizar el uso pacífico de los espacios públicos.

En paralelo, se registró un segundo procedimiento durante la madrugada de este domingo. Alrededor de las 00:10 horas, y a solicitud del Sistema de Atención de Emergencias 911 (SAE-911), personal de la Comisaría Décima se hizo presente en el pasaje San Cayetano al 1.500, tras recibir un llamado que alertaba sobre una situación de desorden en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre que, según se informó, se encontraba protagonizando disturbios y habría invitado a reñir a integrantes de su propio grupo familiar, generando preocupación entre los vecinos del sector. El sujeto fue identificado como Nieva, de 32 años de edad.

Ante la situación, y con el objetivo de prevenir hechos de mayor gravedad, el personal policial procedió al arresto del individuo, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Allí quedó alojado mientras se iniciaban las actuaciones administrativas y contravencionales previstas en la normativa vigente.

Desde la Policía destacaron que ambos procedimientos se enmarcan en los operativos preventivos que se desarrollan de manera constante en distintos puntos de la Capital, con el objetivo de disuadir conductas que alteren el orden público y promover la convivencia pacífica entre los ciudadanos.