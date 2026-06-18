Catamarca: tres delincuentes le robaron la moto y la abandonan a pocas cuadras

En la mañana de hoy, a las 06:30 horas, a solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Cuarta se hicieron presentes en la intersección de las avenidas Gobernador Francisco Galíndez y Gobernador Felipe Figueroa.

Allí, los efectivos mantuvieron contacto con un joven de 23 años de edad, quien relató haber sido víctima de un ilícito ocurrido instantes antes de la llegada policial. Según su testimonio, tres sujetos a bordo de una motocicleta habrían interceptado la secuencia del hecho para luego sustraerle su rodado: una motocicleta Gilera Smash 110 cc., de color negro.

De acuerdo con la información brindada en el lugar, tras concretarse la sustracción, los individuos emprendieron la huida, dejando al damnificado sin su vehículo en plena vía pública.

Características del hecho y reacción inmediata

El hecho, tal como fue comunicado a los uniformados, presenta los siguientes elementos centrales:

Víctima: joven de 23 años de edad.

joven de 23 años de edad. Rodado sustraído: motocicleta Gilera Smash 110 cc., color negro .

motocicleta . Modalidad del hecho: intervención de tres sujetos a bordo de una motocicleta .

intervención de . Contexto temporal: ocurrido en horas de la mañana, alrededor de las 06:30 .

ocurrido en horas de la mañana, alrededor de las . Lugar de inicio de la intervención policial: intersección de avenidas Gobernador Francisco Galíndez y Gobernador Felipe Figueroa.

A partir del aviso recibido, los efectivos desplegaron de inmediato un amplio recorrido preventivo y de búsqueda en las zonas aledañas, con el objetivo de localizar tanto a los presuntos autores como al rodado sustraído.

Hallazgo del rodado y procedimiento de secuestro

Como resultado de las tareas de rastrillaje, el personal policial logró arribar hasta el pasaje La Pirhua S/N°, donde fue encontrado el vehículo denunciado.

En ese lugar, la motocicleta Gilera Smash 110 cc., color negro, se encontraba abandonada, sin presencia de los presuntos autores del hecho. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la recuperación inmediata del rodado, el cual quedó en calidad de secuestro, conforme a las actuaciones de rigor.

El hallazgo en estado de abandono permitió concretar la recuperación sin registrar nuevos incidentes en el sitio, cerrando así una primera etapa operativa del procedimiento policial iniciado tras la denuncia del damnificado.

Intervención judicial y continuidad de la investigación

Finalizadas las actuaciones iniciales en el lugar del hallazgo, se indicó que el damnificado fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 4, paso formal necesario para la continuidad del proceso investigativo.

En paralelo, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar en el marco de la investigación en curso.

Estas disposiciones judiciales orientan el desarrollo de las diligencias posteriores, que quedan bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de avanzar en la identificación de los responsables del hecho y la consolidación de las pruebas correspondientes.