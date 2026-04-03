Catamarca: una pareja terminó presa por robar en un comercio

En las últimas horas, efectivos de la Seccional Primera se hicieron presentes en un comercio ubicado en la Peatonal Rivadavia al 1.100, donde sus pares del Comando de Operaciones Preventivas (COP) tenían aprehendidas a una pareja, de apellidos Chaile (19) y Márquez (27), debido a que, momentos antes, habrían cometido un ilícito en el lugar.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron cuatro (04) cajas de auriculares inalámbricos, una (01) billetera, una (01) crema, un (01) espejo de bolsillo y una prenda de vestir, que tenían ocultos entre sus pertenencias, en virtud de lo cual quedaron en calidad de secuestro.

Finalmente, se invitó a la encargada del lugar a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 1, mientras que los supuestos autores del ilícito fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes, tomando conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.