Catamarca: una policía sufrió un fuerte accidente en la Ruta 9

En la mañana de hoy, a las 10:10, se produjo un siniestro vial que involucró a una integrante de las fuerzas de seguridad en la localidad de Balcozna de Afuera, departamento Paclín. El hecho ocurrió aproximadamente a 30 metros hacia el Sur del parador del lugar, sobre la Ruta Provincial N° 9, una vía transitada que conecta diversas localidades de la región.

La protagonista del accidente fue Sara Carolina Quinteros (30), quien se desempeña como Cabo de Policía. Quinteros circulaba en una motocicleta Honda Twister 125 cc., de color rojo, cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica.

El impacto dejó a la oficial con lesiones que demandaron atención médica inmediata, lo que generó la intervención de los profesionales de la salud de la zona para estabilizarla y evaluar la gravedad de sus heridas.

Intervención policial y judicial

Tras el accidente, efectivos de la Subcomisaría de Balcozna se presentaron en el lugar para asistir y controlar la situación. Inmediatamente, dieron conocimiento a la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, autoridad judicial que dispuso las medidas necesarias para esclarecer el hecho.

Entre las acciones adoptadas, se ordenó que Peritos del Laboratorio Satélite trabajen en el sitio del siniestro, con el objetivo de realizar tareas de su especialidad y determinar las causas precisas que llevaron a la pérdida de control de la motocicleta. Este tipo de análisis suele incluir la revisión del pavimento, las condiciones del rodado y la mecánica del accidente, aportando elementos clave para el informe final que presentará la Fiscalía.