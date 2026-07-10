Aprehendieron en Catamarca a un joven buscado en La Rioja por robo

La intervención policial se produjo al mediodía de hoy en la localidad de Pomán, departamento homónimo, cuando efectivos de la Comisaría Departamental Pomán desarrollaban recorridos preventivos como parte de las tareas habituales de control. En ese contexto, el personal policial procedió a la detención de un joven identificado con el apellido Centeno, de 29 años de edad, luego de establecer una situación judicial pendiente mediante la consulta al sistema informático.

El procedimiento tuvo lugar a las 12:30 del mediodía, momento en el que los efectivos se encontraban realizando tareas preventivas en esa localidad. La consulta realizada permitió determinar que el joven contaba con un requerimiento Judicial vigente, dispuesto por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de la provincia de La Rioja.

La medida judicial estaba vinculada a una causa en la que se investiga el supuesto delito de robo, motivo por el cual se concretó la detención del individuo y se dio continuidad a las actuaciones correspondientes.

Un operativo preventivo que derivó en una detención judicial

El procedimiento se inició dentro del marco de los recorridos preventivos llevados adelante por efectivos de la Comisaría Departamental Pomán. La tarea de control permitió advertir, a través del sistema informático, la existencia de una disposición judicial que involucraba al joven detenido.

La identificación realizada por los efectivos y la posterior verificación en el sistema informático fueron los pasos que permitieron concretar la detención, de acuerdo con el procedimiento informado.

Traslado y puesta a disposición de la Justicia

Luego de la detención, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Esta medida se adoptó con el objetivo de mantenerlo a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

La situación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial, organismo desde el cual se impartieron las medidas a seguir tras tomar conocimiento de lo ocurrido.

De esta manera, la intervención policial continuó con las actuaciones determinadas por la autoridad judicial competente, mientras el detenido permaneció alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia.