Catamarca: vecinos golpearon a un delincuente y lo entregaron a la Policía

En la tarde de hoy, a las 19:20, un llamado al sistema de emergencias SAE-911 activó un rápido despliegue policial en la Capital catamarqueña. Numerarios de la Seccional Sexta se constituyeron en la intersección de calle Obispo Segura y Pasaje Tinogasta, un punto que en cuestión de minutos se transformó en escenario de un episodio cargado de tensión, violencia y desesperación vecinal.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Correa, de 29 años, quien fue inmediatamente señalado por dos personas —un hombre y una mujer— como el presunto autor de haber ingresado a sus viviendas con fines ilícitos. Según lo manifestado, el individuo habría concretado el ingreso a los domicilios para luego darse a la fuga, lo que desencadenó la reacción de los residentes de la zona.

La reacción vecinal y la golpiza

Uno de los aspectos más contundentes del episodio fue el estado en el que se encontraba el sospechoso al momento de su detención. El joven presentaba visibles lesiones, las cuales, de acuerdo a lo informado, habrían sido provocadas por los propios vecinos.

Este dato no es menor: la intervención ciudadana no solo se limitó a identificar al presunto autor del ilícito, sino que derivó en una golpiza de tal magnitud que obligó a la inmediata asistencia médica. La escena reflejó un nivel de violencia que evidencia la tensión acumulada en el sector ante hechos delictivos, donde la reacción colectiva superó los límites de la contención y derivó en agresiones físicas directas.

La gravedad de las lesiones obligó a la intervención de profesionales de la salud, quienes evaluaron rápidamente la situación del detenido.

Intervención policial y asistencia médica

En el procedimiento también colaboraron efectivos de las Comisarías Segunda y Décima, quienes trabajaron de manera conjunta para controlar la situación y garantizar la seguridad en el lugar.

Ante el estado del aprehendido, se hizo presente personal del SAME, cuyos facultativos brindaron las primeras atenciones médicas. Tras una evaluación inicial, determinaron que el joven debía ser trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde ingresó con consigna policial debido a su condición de detenido.

Este traslado no solo respondió a la necesidad de atención médica, sino también a la preservación del estado del sospechoso en el marco de la investigación en curso.