Catamarca: viajaba en un tour de compras con más de 54 kilos de droga ocultos entre peluches

La mañana de este miércoles tuvo como escenario un procedimiento de Gendarmería Nacional que terminó con la detención de una mujer de 26 años y el secuestro de una importante cantidad de sustancias estupefacientes. El operativo se desarrolló cerca de las 10:00 horas, sobre la Ruta Nacional N° 38, en el kilómetro 628, a la altura de la localidad de La Merced, departamento Paclín.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 67 Catamarca de Gendarmería Nacional Argentina, quienes realizaron el control de un ómnibus utilizado como tour de compras. El vehículo pertenecía a la empresa "El Porteñito" y cumplía el itinerario Orán (Salta)-San Carlos (Mendoza).

En ese contexto, el personal procedió a inspeccionar a los pasajeros y la mercadería que era trasladada a bordo. Fue durante la requisa cuando los efectivos detectaron elementos que despertaron sospechas respecto del contenido transportado por una de las pasajeras.

La droga estaba oculta entre mercadería

La mujer, mayor de edad, llevaba los paquetes ocultos entre mercadería, específicamente peluches. Según se constató durante el procedimiento, algunos de los envoltorios tenían una forma rectangular y despedían un olor penetrante similar al de la marihuana.

Pero la inspección también permitió encontrar otros paquetes que contenían una sustancia compacta de color blanco, con características similares a la cocaína. La diferencia en el aspecto y las características de las sustancias encontradas llevó a que se realizara una identificación específica para determinar su composición.

La intervención posterior de especialistas permitió establecer con precisión el tipo y la cantidad de las sustancias halladas.

La intervención de Criminalística y el resultado de las pruebas

Tras el hallazgo, tomó intervención personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses, que llevó adelante las tareas correspondientes para determinar la naturaleza de las sustancias.

Los especialistas realizaron la identificación, prueba de campo y pesaje del material secuestrado. El procedimiento arrojó resultado positivo para dos sustancias:

Marihuana: 49,947 kilogramos.

Cocaína: 4,275 kilogramos.

En conjunto, las sustancias secuestradas alcanzaron un peso de 54,222 kilogramos, de acuerdo con los resultados obtenidos durante el pesaje.

El procedimiento permitió así establecer que el material encontrado entre los peluches correspondía a marihuana y cocaína, descartando que se tratara únicamente de la mercadería que inicialmente formaba parte de la carga transportada por la pasajera.

La causa quedó bajo intervención de la Justicia Federal

A partir del hallazgo y de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, tomó intervención el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, a cargo de la Fiscalía Federal.

Desde ese ámbito se dispuso el avance de las actuaciones correspondientes y se ordenaron distintas medidas vinculadas con los elementos encontrados durante el procedimiento. Entre ellas, se estableció el secuestro de las sustancias y de los elementos de prueba.

Además, la Justicia Federal dispuso la detención de la mujer involucrada, quien quedó detenida en carácter de incomunicada.

El procedimiento se inició con un control de rutina sobre un ómnibus de tour de compras que circulaba por la Ruta Nacional N° 38 y derivó en el hallazgo de casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína. La intervención de los efectivos del Escuadrón 67 Catamarca, seguida por el trabajo de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses, permitió identificar, someter a prueba de campo y pesar las sustancias, mientras que la Justicia Federal de Catamarca quedó a cargo de las actuaciones derivadas del operativo.