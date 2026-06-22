Catamarca: violento agredió a su pareja y fue detenido

Un nuevo hecho de presunta violencia de género motivó la intervención de personal policial en el sector norte de la ciudad Capital. El procedimiento tuvo lugar en la Manzana N° 35 del barrio Eva Perón, donde efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte) llevaron adelante un operativo que culminó con la aprehensión de un hombre señalado como presunto autor de una agresión física contra su pareja.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Policía, los uniformados se constituyeron en el lugar tras tomar conocimiento de una situación que involucraba a una mujer de 37 años y a un hombre de 44 años.

La actuación policial se desarrolló en el marco de una denuncia vinculada a un supuesto episodio de violencia de género, una problemática que continúa demandando la intervención de organismos judiciales, fuerzas de seguridad y áreas especializadas de asistencia.

La denuncia y la aprehensión

Según se informó, al arribar al domicilio ubicado en el barrio Eva Perón, los efectivos del GIR-Norte procedieron a la aprehensión de un hombre de 44 años de edad.

La medida fue adoptada luego de que el sujeto fuera señalado como presunto responsable de haber agredido físicamente a su pareja, una mujer de 37 años. Tras concretar la aprehensión, el personal policial realizó las actuaciones correspondientes para poner al sospechoso a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Traslado a la Comisaría Séptima

Una vez finalizado el procedimiento en el lugar de los hechos, el hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Séptima, dependencia policial que intervino por razones de jurisdicción.

Desde allí quedaron a resguardo las actuaciones vinculadas al caso mientras se avanzaba con las diligencias judiciales ordenadas por la autoridad competente. De acuerdo con lo informado oficialmente, el presunto autor del hecho quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

La Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las directivas que debían cumplimentarse en el marco de la investigación.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

