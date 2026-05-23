Catamarca: un violento se arrojó del techo tras agredir a su pareja

Un grave episodio de violencia familiar se registró este sábado por la mañana en el sector del Loteo Parque Sur, en la zona sur de la Capital, donde un hombre terminó hospitalizado luego de arrojarse desde el techo de una vivienda tras haber agredido verbalmente a su pareja.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00, cuando efectivos de la Comisaría Décima Primera acudieron al lugar por un requerimiento del SAE-911.

Al arribar, una mujer de 34 años manifestó que su pareja la había insultado y agredido verbalmente durante una discusión, para posteriormente arrojarse desde el techo de la casa.

Ante la situación, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto agresor, un hombre de 33 años, quien sufrió una lesión en el miembro inferior izquierdo producto de la caída.

El sujeto fue asistido por profesionales del SAME y trasladado al Hospital San Juan Bautista con consigna policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

En tanto, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.

Asistencia y contención

Desde las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse de manera gratuita y anónima a la línea 144 o al 911, servicios disponibles las 24 horas durante todo el año.