Catamarca: violento choque contra un poste de luz dejó dos jóvenes hospitalizados

Un accidente de tránsito ocurrido durante las primeras horas de la mañana de este domingo generó preocupación en San Isidro, Valle Viejo cuando un automóvil chocó contra un poste del tendido eléctrico en plena vía pública. El siniestro tuvo lugar sobre la Avda. Félix Avellaneda, frente a un taller de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una zona de circulación habitual dentro del departamento Valle Viejo, Catamarca.

De acuerdo con la información disponible, un automóvil Volkswagen Gol de color rojo terminó impactando contra una estructura del tendido eléctrico, lo que provocó lesiones en dos de sus ocupantes y motivó la intervención de las autoridades policiales.

El vehículo era conducido por Alexs Barrionuevo, de 25 años, quien se encontraba acompañado por Franco Flores, de 27 años.

Impacto contra un poste del tendido eléctrico

Según los datos informados, el automóvil terminó colisionando contra un poste del tendido eléctrico, generando un fuerte impacto que dejó como saldo dos personas lesionadas.

Tras el choque, los ocupantes del vehículo debieron recibir asistencia médica y posteriormente fueron trasladados al Hospital San Juan Bautista, donde quedaron bajo atención sanitaria. Las circunstancias que derivaron en el impacto forman parte de las actuaciones que comenzaron a desarrollarse tras el siniestro.

Testigos mencionan a una tercera ocupante

Testigos que se encontraban en el lugar señalaron que junto a los dos jóvenes viajaba una mujer, quien habría abandonado el sitio antes de la llegada de los efectivos policiales.

Según esas versiones, la mujer se retiró del lugar del accidente antes de que arribaran las autoridades, por lo que no se encontraba presente al momento de iniciarse las actuaciones policiales. La información sobre su presencia en el vehículo surge de testimonios recabados en el lugar del hecho.

Intervención policial y judicial

Tras el accidente se activó el procedimiento correspondiente, con la intervención del personal policial de la jurisdicción. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de San Isidro, quienes realizaron las primeras actuaciones vinculadas al siniestro.

Además, tomó intervención la Unidad Judicial N°10, que quedó a cargo de las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación del hecho.

Entre las tareas habituales en este tipo de situaciones se incluyen la recolección de testimonios, la reconstrucción de las circunstancias del accidente y la documentación del impacto ocurrido en la vía pública.