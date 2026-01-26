Catamarca: violó una orden de restricción contra su madre y lo detuvieron

Personal policial de la Comisaría Quinta aprehendió a un hombre de 44 años, de apellido Segura, sospechado de haber incumplido una medida judicial de prohibición de acercamiento dictada en su contra, en el marco de una causa de índole familiar. El procedimiento se concretó tras un llamado telefónico que alertó a las autoridades sobre una presunta situación irregular en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Diego de Navarro y Velazco al 1.300.

De acuerdo con la información, los efectivos se hicieron presentes en el lugar luego de recibir el aviso y, tras constatar la situación, procedieron a la aprehensión del sujeto, quien habría violado una orden judicial vigente que le impedía acercarse a su progenitora, una mujer de 70 años de edad. La medida había sido dispuesta con anterioridad por la Justicia, en el marco de actuaciones vinculadas a la protección de la víctima.

El hecho se enmarca dentro de las intervenciones que realizan las fuerzas de seguridad ante posibles incumplimientos de disposiciones judiciales, especialmente aquellas relacionadas con situaciones de violencia o conflictos intrafamiliares. En este caso, la rápida intervención policial permitió dar respuesta al llamado y activar el protocolo correspondiente para resguardar a la persona afectada y poner en conocimiento a la autoridad judicial competente.

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía en feria del Distrito Oeste. Desde allí se impartirán las directivas procesales correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades penales que pudieran surgir del presunto quebrantamiento de la medida judicial.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se desarrolló sin que se registraran incidentes mayores y que se actuó conforme a lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se remarcó la importancia de la colaboración de la ciudadanía a través de los canales de comunicación habilitados, ya que el aviso telefónico resultó clave para que los efectivos pudieran intervenir de manera oportuna.