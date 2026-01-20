Catamarca: volcó un camión cargado con limones en la rotonda del Bicentenario

Un nuevo siniestro vial se registró en las primeras horas de este martes en la capital de Catamarca, cuando un camión volcó en la rotonda del Bicentenario, sobre la traza de la Ruta Nacional 38, uno de los accesos más transitados de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada y generó un importante operativo de seguridad y asistencia, además de demoras momentáneas en la circulación vehicular.

Según se informó oficialmente, el vehículo de gran porte transportaba una carga de limones y había partido desde la provincia de Tucumán con destino final en La Rioja. Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, el rodado terminó volcando en el sector de la rotonda ubicada sobre la avenida Bicentenario, en el ingreso a la Capital provincial.

En los primeros momentos posteriores al accidente no se había brindado información oficial sobre el estado de salud del conductor. Sin embargo, con el correr de las horas, el personal interviniente confirmó que el chofer del camión, identificado como Roque Jompar, de 66 años, se encontraba en buen estado de salud. La misma condición presentaba su acompañante, un joven de 20 años, ambos oriundos de la provincia de La Rioja.

El siniestro no dejó personas heridas y sólo se registraron daños materiales, tanto en el vehículo como en la calzada. Desde las fuerzas de seguridad se destacó además que la carga del camión no fue saqueada, un dato relevante teniendo en cuenta el volumen del transporte y la ubicación del hecho en una zona urbana de alta circulación.

El vuelco obligó a interrumpir de manera momentánea el tránsito en el sector, ya que el camión quedó atravesado sobre la calzada, afectando la circulación tanto sobre la Ruta Nacional 38 como en el área de conexión con la Ruta Nacional 60. Esto generó demoras y desvíos temporales durante las primeras horas de la mañana, especialmente en el ingreso y egreso de la ciudad.

Tras el accidente, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron efectivos de la Policía de la Provincia, personal del SAME y operarios de Vialidad Nacional. Cada uno de los organismos actuó de acuerdo con sus competencias específicas: la Policía trabajó en el ordenamiento del tránsito, la seguridad del perímetro y la prevención de nuevos incidentes, mientras que el SAME evaluó el estado de los ocupantes del camión y permaneció de manera preventiva en el lugar.

En paralelo, Vialidad Nacional inició las tareas de despeje de la calzada, una labor clave para normalizar la circulación en un sector estratégico del entramado vial urbano. Los trabajos incluyeron el retiro del vehículo siniestrado y la limpieza de la ruta, que había quedado cubierta parcialmente por restos de la carga.

La rotonda del Bicentenario es uno de los puntos neurálgicos del tránsito en la capital catamarqueña, ya que concentra un alto flujo de vehículos particulares, transporte de cargas y colectivos. Por ese motivo, cualquier incidente en ese sector tiene un impacto inmediato en la circulación y demanda una rápida intervención de los organismos de emergencia.