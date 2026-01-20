Catmarca: dos hombres fueron aprehendidos por violencia de género

Dos procedimientos policiales realizados en los departamentos Pomán y La Paz culminaron con la aprehensión de dos hombres, sospechados de haber protagonizado hechos de violencia de género contra sus parejas. Los operativos se llevaron a cabo en distintos contextos y ambos casos quedaron a disposición de las fiscalías competentes, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

El primer episodio tuvo lugar en la localidad de Pomán, donde efectivos de la Comisaría Departamental realizaban tareas de prevención y control durante el desarrollo de un festival que se llevaba a cabo en esa jurisdicción. En ese contexto, los uniformados procedieron a la aprehensión de un joven de 27 años, quien fue señalado como presunto autor de un hecho encuadrado dentro de la figura de violencia de género.

De acuerdo a la información oficial, la intervención policial se concretó en el marco de las acciones preventivas desplegadas durante el evento, lo que permitió una rápida respuesta ante la situación denunciada. El joven fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, que tomó intervención en la causa para avanzar con las medidas procesales correspondientes.

En tanto, el segundo procedimiento se registró en el departamento La Paz, más precisamente en la ciudad de Recreo, donde personal de la Comisaría Departamental intervino tras un hecho ocurrido en un local comercial ubicado en el barrio Centro. Allí, los efectivos aprehendieron a un hombre de 50 años, acusado de haber agredido físicamente a su pareja, una mujer mayor de edad.

Según se indicó, la intervención policial permitió contener la situación y poner a resguardo a la víctima, mientras se procedía al traslado del presunto agresor a la seccional. El hombre quedó alojado en la dependencia policial y a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, que continuará con la investigación del hecho.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de la intervención inmediata ante este tipo de situaciones, tanto en contextos de eventos públicos como en ámbitos privados o comerciales, y remarcaron la necesidad de que las víctimas o testigos denuncien de manera oportuna los episodios de violencia.

Asimismo, se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia permanentes y confidenciales. En ese sentido, se reiteró que pueden comunicarse a la línea gratuita 144, destinada a brindar orientación, contención y asesoramiento, o bien al 911 para solicitar intervención policial inmediata. Ambos servicios funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, y las llamadas son anónimas.

Los hechos ocurridos en Pomán y La Paz se suman a una problemática que continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales e institucionales, y que requiere un abordaje integral desde la prevención, la asistencia a las víctimas y la actuación judicial. Desde los organismos oficiales insistieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento, con el objetivo de prevenir situaciones de mayor gravedad y garantizar el acceso a la justicia.