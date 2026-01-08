Cayó la "narcoabuela" en Catamarca: secuestraron más de 3 kilos de marihuana

En la madrugada de este jueves, un operativo de control vehicular y de personas culminó con el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y la detención de una mujer de avanzada edad. El procedimiento tuvo lugar en el puesto caminero "La Viña", ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Paclín.

En la intervención participaron efectivos de las Divisiones Canes Antinarcóticos, Investigaciones e Inteligencia de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, en colaboración con el Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Santa Rosa) y personal de Gendarmería Nacional Argentina.

Durante la inspección de un colectivo de larga distancia que cumplía el trayecto desde la provincia de Salta con destino a Mendoza, los uniformados procedieron a revisar la bodega del vehículo. En esa instancia, el can "Apolo", adiestrado específicamente para la detección de sustancias ilícitas, realizó un "marcaje positivo" sobre una maleta de color negro.

Al realizar la apertura del equipaje, que pertenecía a una mujer de 76 años, los efectivos hallaron tres piñatas que ocultaban paquetes envueltos en cinta de embalar. Tras realizar las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de 3,272 kilogramos de marihuana.

Informado sobre el hallazgo, el Juzgado Federal dispuso el secuestro inmediato de la sustancia y la detención de la septuagenaria. Se labraron las actuaciones de rigor por infracción a la Ley de Estupefacientes, quedando la mujer a disposición de la justicia nacional.