Choque y vuelco en la Ruta 4: un automovilista resultó herido

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este miércoles en la zona serrana, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

El hecho tuvo lugar a las 14:40 horas, a la altura del kilómetro 50 de la Ruta Provincial N° 4, en cercanías al ingreso del paraje La Silleta, jurisdicción de la localidad de Las Juntas.

Según informaron fuentes policiales, Francisco Ramón Rivera (53) circulaba a bordo de un automóvil Toyota Etios cuando, por razones que aún son materia de peritaje, perdió el control del vehículo. El rodado impactó violentamente contra una lomada ubicada a la vera del camino, lo que provocó que terminara volcando a un costado de la calzada.

A raíz del impacto, Rivera sufrió diversas lesiones y fue asistido inicialmente por el personal médico de la posta sanitaria local. Sin embargo, debido a la complejidad del cuadro, se dispuso su posterior traslado a un sanatorio privado de la Ciudad Capital para una evaluación más exhaustiva.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de El Rodeo, quienes labraron las actuaciones de rigor por corresponder a su jurisdicción. Asimismo, peritos de la Dirección General de Criminalística realizaron las tareas de su especialidad para determinar las causas mecánicas o humanas que originaron el accidente.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las directivas a seguir.