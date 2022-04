Citó al acosador de su hija haciéndose pasar por ella y lo golpeó junto a sus vecinas

Una mujer descubrió que un hombre acosaba a su hija de 13 años y decidió tomar ella misma las riendas de la situación para evitar que volviera a molestarla. Así, lo citó en una plaza de Cosquín mediante engaños y lo recibió con una paliza.

Aunque ya hacía un tiempo que los mensajes del hombre no dejaban de llegarle a su WhatsApp, la nena no le había contado nada a su mamá porque tenía miedo. Es que no solo era insistente en su afán de encontrarse con ella, sino que, además, ante su negativa, la amezaba con “matar a su familia”.

Sin embargo, el azar hizo que la madre revisara en busca de otra información el celular de la adolescente y fue cuando descubrió los desagradables mensajes que recibía la menor.

Entonces, se hizo pasar por ella para citarlo en la plaza San Martín y fue a esperarlo a ese lugar junto con un grupo de vecinas. El hombre llegó a la hora pactada y, en cuanto lo reconocieron, fueron directamente a increparlo y empezaron a golpearlo.

“Al llegar personal policial constata y entrevista a una mamá que manifiesta que el joven que tenía estaba apresado por vecinos y el personal lo identifica. Se dan con esta persona mayor de edad, masculino y la mamá es de una joven menor de edad, que había sido amenazada por WhatsApp por del detenido”, precisó en diálogo con Cadena 3 Alberto Romero, segundo jefe de la Departamental Punilla.

De acuerdo a la información publicada por los medios locales, el hombre quedó detenido y ahora investigan si se trató de un hecho aislado o si hubo otras víctimas del acosador.

Una ONG y Twitter lanzan una guía en Latinoamérica sobre grooming

El grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, generalmente por parte de personas adultas que buscan establecer contacto con fines sexuales. La ONG Grooming Argentina y Twitter lanzaron una guía para prevenir estos delitos que además se multiplicaron exponencialmente con la pandemia de COVID-19.

Además de la acepción del término grooming, y de lineamientos generales, la guía contiene: