Catamarca: ingresó a una casa a robar, intentó huir, pero lo atraparon

En horas de la tarde de hoy, exactamente a las 17:50, un aviso emitido por el sistema SAE-911 derivó en la presencia de personal de la Comisaría Quinta en un punto neurálgico del Distrito Oeste. La ubicación precisa del hecho fue la intersección de las calles Dr. Federico Espeche y Raúl Madueño, donde se desarrollaron las actuaciones posteriores.

El desplazamiento de los efectivos respondió a la necesidad de verificar una situación que, de acuerdo con los reportes iniciales, se encontraba vinculada a un ilícito cometido momentos antes en una vivienda de la zona.

Identificación del sospechoso y circunstancias del hecho

En ese contexto, los uniformados procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Moreno, de 45 años de edad, quien habría estado involucrado en el hecho investigado.

La información recabada en el lugar indica que el episodio se originó en una vivienda perteneciente a un hombre de 37 años, quien posteriormente fue invitado a realizar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 5, paso formal necesario para la continuidad del proceso.

El accionar policial se desarrolló en simultáneo con la recolección de información preliminar sobre la secuencia del hecho, lo que permitió establecer la presunta vinculación del individuo aprehendido.

Elementos incautados en la intervención

Durante la intervención, los efectivos lograron recuperar y asegurar distintos elementos que quedaron bajo calidad de secuestro, al ser considerados de interés para la investigación.

Entre los objetos incautados se detallan:

Un reloj , señalado como parte del ilícito denunciado.

, señalado como parte del ilícito denunciado. Un casco protector , que formaba parte de los elementos en poder del sospechoso.

, que formaba parte de los elementos en poder del sospechoso. Un destornillador , herramienta que fue incorporada al secuestro preventivo.

, herramienta que fue incorporada al secuestro preventivo. Una motocicleta Motomel Blitz 100 cc, vehículo en el que se desplazaba el individuo al momento de ser interceptado.

Estos elementos fueron resguardados con el objetivo de preservar posibles pruebas materiales vinculadas al hecho bajo análisis.

Intervención judicial en curso

Tras la finalización de las actuaciones iniciales en el lugar, el caso fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. El hombre de apellido Moreno quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que será la encargada de avanzar con las diligencias correspondientes.

La intervención judicial implicará la evaluación de los elementos secuestrados, así como la incorporación de la denuncia formal que deberá radicar el damnificado en el Precinto Judicial N° 5.