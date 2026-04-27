Solicitan investigación jurisdiccional en una causa por violencia contra Javier Galán

La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, encabezada por la fiscal Alejandra Antonino, solicitó ante el Juzgado de Control de Garantías en turno la apertura de una investigación jurisdiccional en el marco de una causa iniciada por una denuncia radicada en la unidad judicial especializada en violencia de género.

La denuncia tiene como señalado al diputado provincial Javier Galán, lo que activa automáticamente un procedimiento específico previsto en las normativas vigentes. Estas disposiciones contemplan un tratamiento diferencial cuando la persona denunciada ocupa determinadas funciones públicas, con el objetivo de asegurar un control institucional más riguroso sobre el desarrollo del proceso.

La intervención judicial, en este contexto, no solo responde a una exigencia formal sino también a la necesidad de garantizar la transparencia, legalidad y legitimidad de las actuaciones desde sus etapas iniciales.

El pedido de medidas de prueba bajo estricta reserva

Dentro de la presentación realizada ante el juzgado, la fiscal Antonino requirió la producción de diversas medidas de prueba, aunque el detalle de las mismas no fue divulgado. Esta decisión responde a criterios de resguardo que buscan preservar tanto la eficacia de la investigación como los derechos de todas las partes involucradas.

El mantenimiento de la reserva en este tipo de actuaciones resulta un elemento clave en causas sensibles, especialmente aquellas vinculadas a violencia de género. La estrategia evita posibles interferencias, protege la integridad del proceso y garantiza condiciones adecuadas para la recolección de evidencia.

Entre los aspectos centrales de este tramo del procedimiento se destacan:

Confidencialidad de las medidas probatorias

Protección de la persona denunciante y del denunciado

Preservación de la cadena de investigación

Respeto irrestricto de las garantías procesales

Activación de mecanismos de protección y acompañamiento

En paralelo a la solicitud de apertura de la investigación jurisdiccional, la Fiscalía informó la activación de mecanismos de protección y acompañamiento, en línea con los protocolos vigentes para casos de violencia de género.

Estos mecanismos tienen como finalidad brindar contención integral, asistencia y resguardo a quienes intervienen en el proceso, asegurando que el abordaje no se limite únicamente al plano judicial, sino que contemple también las dimensiones sociales y personales implicadas.

La implementación de estas herramientas se inscribe dentro de un enfoque que prioriza:

La atención especializada

El acompañamiento institucional

La prevención de revictimización

La garantía de acceso a la justicia

Debida diligencia reforzada y garantías del proceso

La causa se tramita conforme a los protocolos de investigación en materia de violencia de género, bajo un estándar de debida diligencia reforzada. Este principio implica que las autoridades intervinientes deben actuar con especial cuidado, rapidez y eficacia en la tramitación de este tipo de denuncias.

Al mismo tiempo, se subraya la plena vigencia de dos pilares fundamentales del sistema judicial:

El derecho de defensa de la persona denunciada

de la persona denunciada Las garantías del debido proceso

Este equilibrio entre protección y garantías resulta esencial para sostener la legitimidad del sistema judicial y asegurar que las decisiones adoptadas se encuentren debidamente fundamentadas.

Un proceso bajo observación institucional

La solicitud de control jurisdiccional en esta causa refleja la aplicación de mecanismos previstos para situaciones donde convergen denuncias de gravedad y figuras públicas. La intervención del Juzgado de Control de Garantías permitirá supervisar cada instancia del proceso, asegurando que se ajuste a los estándares legales y constitucionales.

En este marco, el expediente avanza bajo criterios de reserva, legalidad y control, en un escenario donde cada paso adquiere relevancia tanto jurídica como institucional. La evolución de la causa estará marcada por la producción de pruebas, el análisis judicial y el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos.

La actuación de la Fiscalía, en tanto, se inscribe dentro de un esquema que combina rigurosidad técnica, resguardo de derechos y aplicación de protocolos específicos, configurando un proceso que se desarrolla bajo la mirada atenta del sistema judicial.