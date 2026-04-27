Un incendio provocó daños parciales en una vivienda de Catamarca

En la tarde de hoy, a las 14:20 horas, un requerimiento emitido por el sistema de emergencias SAE-911 activó la respuesta de efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira, quienes se constituyeron de manera urgente en una vivienda ubicada en la intersección de las calles María del Valle Ocampo y Analía Fernández.

La alerta daba cuenta de un presunto incendio en el interior del inmueble, lo que motivó el desplazamiento inmediato del personal policial hacia el lugar señalado. Una vez en el sitio, los efectivos constataron la veracidad del hecho, confirmando la presencia de un foco ígneo activo dentro de la propiedad.

La intervención inicial permitió delimitar rápidamente el área afectada y evaluar la situación general del siniestro, que se desarrollaba en un sector específico del inmueble.

Foco ígneo en un depósito del patio interno

De acuerdo con las constataciones realizadas en el lugar, el incendio se habría originado —por causas que actualmente se encuentran bajo investigación— en un depósito ubicado en el patio interno de la vivienda.

La propiedad pertenece a una joven mujer de 27 años de edad, según se informó en el operativo. El foco ígneo se concentró en ese espacio particular del inmueble, lo que permitió acotar la expansión del fuego hacia otras áreas de la vivienda, aunque el incidente generó daños materiales en el sector afectado.

Entre los datos centrales relevados durante la intervención se destacan:

Hora del siniestro: 14:20

14:20 Origen del incendio: depósito en el patio interno del inmueble

depósito en el patio interno del inmueble Ubicación: intersección de calles María del Valle Ocampo y Analía Fernández

intersección de calles María del Valle Ocampo y Analía Fernández Propietaria del inmueble: joven mujer de 27 años de edad

joven mujer de 27 años de edad Causa del incendio: en investigación

en investigación Tipo de afectación: daños materiales parciales

El carácter aún no determinado del origen del fuego mantiene abierta la investigación correspondiente, sin que hasta el momento se hayan establecido las circunstancias exactas que dieron inicio al siniestro.

Solicitud de apoyo y trabajo conjunto con Bomberos

Ante la confirmación del incendio, los efectivos policiales actuantes solicitaron de inmediato la presencia de personal especializado de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar una propagación mayor dentro del inmueble o hacia propiedades linderas.

La coordinación entre la Subcomisaría Quebrada de Moreira y la Dirección Bomberos resultó clave para el abordaje del hecho, permitiendo una respuesta articulada en un escenario que requería intervención técnica específica.

Una vez en el lugar, los bomberos procedieron a las tareas de extinción del fuego, logrando finalmente sofocar las llamas tras las maniobras correspondientes. El operativo permitió controlar el foco ígneo en su totalidad, evitando consecuencias de mayor gravedad.