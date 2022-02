Cocaína envenenada: Las pericias revelaron que la droga que mató a 24 personas no es la que tenía "El Paisa" Aquino

Una pericia oficial determinó que la droga secuestrada en la casa de José C. Paz de Joaquín “El Paisa” Aquino no tenía “opiodes”, por ende no está vinculada a la cocaíana envenenada que mató a 24 personas e intoxicó a más de 80, y a la que le encontraron carfentanilo, un derivado del fentanilo que se usa para dopar rinocerontes y elefantes.

De la pericia realizada por la Policía Federal surgió en las últimas horas la información que corrobora que en los estupefacientes que se llevaron de la casa del “El Paisa” Aquino el pasado 3 de febrero no había opioides.

Al momento existen dos causas relacionadas a la droga envenenada. Una es investigada por la justicia provincial. En ese expediente hay seis personas procesadas por homicidio y tentativa de homicidio. Se trata de los sospechosos que fueron detenidas en Puerta 8, en Tres de Febrero, el día en que se conocieron las primeras víctimas, y por la que el fiscal Germán Martínez, de la UFI N°16 de San Martín, pide pase al fuero federal.

La droga secuestrada en esos operativos en Puerta 8 fue la que arrojó que tenía carfentanilo: los estudios se hicieron el laboratorio de Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires y en el de la Procuración y determinaron la presencia de ese “opioide, cuyos efectos son 10.000 veces más fuertes, o más, que la heroína o el fentanilo”.

"Negativo en todas las muestras", el resultado de la pericia de PFA

En el expediente federal, en tanto, en el que está detenido “El Paisa” Aquino, es llevado adelante por el fiscal Paul Starc y el juzgado de Tres de Febrero de Juan Manuel Cullota. La pericia de la Policía Federal descarta que pueda haber alguna vinculación entre la causa de la cocaína envenenada y la otra que investiga a “El Paisa”.

Según el documento al que pudo acceder este medio, dentro de las pericias de PFA se realizó un ensayo con “Reactivo de Marquis”. Se trata de un procedimiento especifico utilizado para determinar con que sustancia estaba cortada la cocaína. El resultado dio negativo para opioides.

“Esta pericia se realiza habitualmente para analizar este tipo de productos. Lo que se hace es sumarle distintas sustancias y analizar el color que produce. En base a eso se va descartando hasta llegar a un resultado final. Es bastante preciso este procedimiento aunque luego se complementa con otros”, explicó un especialista a este medio.

Así se llevaban preso a "El Paisa" de su casa de José C. Paz

Detenido y procesado

Esa pericia de la Federal, que le quita el manto de sospecha a “El Paisa” en la causa por la droga envenenada, se hizo en el marco de la causa que investiga el juez Cullota, quien procesó a Aquino con prisión preventiva, al igual que otros seis presuntos integrantes de su banda, por “tráfico y comercialización” de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra.

Ese 3 de febrero pasado, en el marco de los arrestos a “El Paisa” y a otros siete sospechosos, se secuestraron armas y 15 mil dosis de cocaína con un envoltorio traslúcido color magenta -similar al incautado el día anterior en Puerta 8-. Ahora, la ciencia dijo que las muestras tomadas en la casa de José C. Paz del narco paraguayo y en Tres de Febrero no están compuestas por las mismas sustancias.

La droga secuestrada en Puerta 8, en Tres de Febrero, tenía carfentanilo

De todas maneras, para el momento del arresto, “El Paisa” también tenía un pedido de captura pendiente: gozaba de una excarcelación concedida bajo caución juratoria en una causa iniciada en 2018, elevada a juicio al Tribunal Federal N°1 de San Martín, estaba libre de palabra. El delito: circular en un Volkswagen Golf con un cómplice y material para 1.500 dosis de cocaína. Al no presentarse a la Justicia, fue declarado rebelde a mediados de 2020.

Aquino estaba en la mira de la Justicia federal al menos desde el 9 de noviembre pasado, cuando se presentó una investigación preliminar en la Justicia federal con información provista por Crimen Organizado de la Bonaerense tras un extenso trabajo de campo. Según datos del expediente al que accedió Infobae, Aquino, mencionado explícitamente en las actuaciones elevadas a la Justicia, sería el encargado de la recaudación de la banda, un traficante movedizo que cambiaba de domicilio rápidamente, alojado por la familia de su pareja, principalmente en la Villa Loyola.