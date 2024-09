Comenzó el II Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil

Con la presencia de más de 1.100 inscritos se puso en marcha en el Salón Peregrina Zárate del Predio Ferial el “II Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil”.



El evento, que dio inicio pasadas las 16 horas, reúne a especialistas en derecho penal juvenil de diferentes puntos del país y aborda la importancia de la especialización en este campo, especialmente a 30 años de la reforma constitucional.

La apertura estuvo a cargo de la Presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca, Dra. Fernanda Rosales Andreotti, quien a su turno dijo: “vamos a ser parte de enfoques diversos, profesionales muy reconocidos nos van a situar en el contexto de la justicia penal juvenil” y agregó que “la temática que nos convoca trasciende los límites de los intereses de los operadores de los poderes judiciales ya que es hoy una temática social”. Asimismo, manifestó que “nuestra sociedad nos está exigiendo concretar en estos espacios, mediante debate, el análisis y la búsqueda de nuevas perspectivas para llegar a promover procesos y prácticas institucionales con el foco puesto en los que realmente necesitan de nuestro mayor esfuerzo que son las personas vulnerables”.

Por su parte, la Presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, Dra. Emilia María Valle, expresó que, “desde la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño y los tratados internacionales, el Estado asumió la obligación de garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia que son plenamente operativos, como ofrecer servicios públicos universales, garantizar la accesibilidad de los mismos y, sin dudas, disponer al máximo de los recursos posibles para la promociòn y protección de la niñez y adolescencia”. En otro momento de su alocución, la Dra. Valle aseguró que “el Estado argentino sigue sin cumplir los mandatos convencionales y constitucionales, tantos precedentes de la Corte, entonces ¿cuáles son esas asignaturas que tenemos pendientes como país? Sin ninguna duda la adecuación normativa porque seguimos sosteniendo el régimen penal de la minoridad sin ningún acercamiento al paradigma de protección integral”.

Por último hizo mención a lo que será uno de los nudos de este Congreso al comentar que “por ahí se habla de bajar la edad de imputabilidad de nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal y esto no solo viola el principio de no regresividad sino que no tiene eficacia. Los números indican que es limitadísimo el número de delitos cometidos por nuestros niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, incluso según los datos de la Corte. Dentro de esos delitos el 84% son contra la propiedad y dentro de ese 84 un 34% son delitos tentados. Si miramos la franja de los delitos cometidos por menores de edad nos daremos cuenta que el 34% son cometidos por niños de entre 13 y 15 años”.

En tanto, el Coordinador del Congreso y Juez del Juzgado de Responsabilidad Juvenil de Primera Nominación de Catamarca, Dr. Rodrigo Morabito, dijo que “nos reunimos con un propósito común: explorar, aprender y compartir conocimientos sobre la justicia juvenil con la esperanza de construir un futuro más justo y equitativo para la vulnerabilidad adolescente, aun cuando sea sistema penal, que debería ser la última ratio. La justicia juvenil no solo es un problema legal, es un problema de humanidad. Se trata de reconocer el potencial de cada joven, incluso en los momentos más oscuros de sus vidas, se trata de brindar segundas oportunidades. El castigo siempre debe ser la última posibilidad”.

Luego de la apertura oficial se llevó adelante la conferencia inaugural que tuvo como única expositora a María Alejandra Di Pierro Pereiro, Coordinadora del Programa Interamericano para la Prevención y la Erradicación de la Explotación Sexual, Trata y Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto Interamericano del Niño, la NIña y Adolescentes (IIN-OEA).

Los primeros paneles

Por su parte, el primer panel tuvo a las Dras. Nadia Cruz (Jueza Penal Juvenil de Salta) y Rita Custet Llambí (Jueza del Tribunal de Impugnaciòn Penal de Río Negro) desarrollando los temas: “La necesidad de la perspectiva de discapacidad en el proceso penal juvenil” e “Injusticia hermenéutica y adolescencia”, respectivamente. Esta primera jornada culminó con la exposición del Dr. Horacio Brizuela (Secretario de Corte de Catamarca) titulada “La justicia Penal Juvenil en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Cómo continuará

La segunda y última jornada se realizará este miércoles desde las 9 horas, iniciando con la conferencia de la Dra. Marisa Graham, Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Su tema será “Estándares actuales del derecho internacional de los derechos humanos para una nueva ley de justicia juvenil”. Posteriormente la Dra. Liliana Merlo (ex Jueza Penal Juvenil de Córdoba) y el Dr. Germán Martín Aimar (Fiscal de Delitos Juveniles de Neuquén) estarán en el segundo panel exponiendo sobre “Violencia Juvenil: impacto socio comunitario y en la subjetividad de NNA” y “Corresponsabilidad en el proceso penal adolescente”, respectivamente.

La mañana del miércoles continuará con el Dr. Hernán Navarro (Fundador y Presidente de Grooming Argentina), Dra. Silvana Adalid Jarzynski (Jueza de Menores de Formosa) y Dra. Emilia Farran Ahun (Dirección de Niñez y Adolescencia de San Juan) con “Delitos contra la integridad sexual de NNyA en entorno digital: amenazas y desafíos”; “Abordaje en adolescentes con problemas de salud mental y consumo de sustancias socio adictivas, protocolos” y “Prácticas institucionales desde un enfoque de derechos”, respectivamente. A ellas se sumará el equipo interdisciplinario de la Provincia de Catamarca sobre “Intervenciones en Salud Mental en materia Penal Juvenil”.

Por la tarde, la actividad se retomará con el tercer y el cuarto panel. El primero de ellos tendrá a Kevin Lehmann (Responsable de Comunicación de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial) con la exposición titulada “Propuesta para abordar dos problemas de la comunicación del fuero: la complejidad y la identificación”. Estará acompañado por el Lic. Leonardo Altamirano (Oficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba) y Basi Velázquez (periodista diario “El Ancasti” y CNN) con “El proceso penal juvenil en el espacio público” y “La séptima función del lenguaje: un fuero especializado, un abordaje especializado, decodificar y recodificar en el rol de informar”, respectivamente.

Los siguientes temas para el cuarto panel serán: “Prisión perpetua: respuesta diferenciada en la justicia penal juvenil, jurisprudencia de Santa Fe” (Dra. Mariana Caratozzolo - Defensora de Menores de Rosario); “Argumentos no menores para decir que no” (Dra. Dolores Aguirre Guarrochena - Jueza de Menores de Rosario); “Las dimensiones temporales del castigo” (a cargo de Gabriel Fajardo - Director Provincial de Capacitación Penitenciaria de Santa Fe) y “Razones para no bajar la edad de punibilidad desde la mirada de una víctima”, (con Jimena Villarreal - Psicóloga Comunitaria).

Finalmente, el Congreso tiene previsto a partir de las 19 horas la conferencia de cierre a cargo de Alejandro Morlachetti (Protección y Acceso a la Justicia de UNICEF) dialogando sobre “La justicia juvenil en el contexto argentino y los estándares internacionales”.