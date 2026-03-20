Violación de restricción judicial y agresión familiar en Catamarca

A las 10:40 de la mañana de hoy, efectivos policiales de la Seccional Décima se hicieron presentes en inmediaciones de la Plaza España, ubicada en el barrio La Viñita, en el sector sur de la capital catamarqueña. La intervención se originó a partir de un requerimiento emitido por el SAE-911, que alertó sobre una situación de conflicto en la zona.

Al arribar al lugar, los numerarios constataron que un Oficial Inspector de Policía ya tenía aprehendida a una mujer de apellido Espeche, de 34 años de edad, en el marco de un episodio que involucraba una denuncia directa de su propia madre.

La acusación: incumplimiento judicial y agresión

Según la información proporcionada en el lugar, la mujer aprehendida fue sindicada por su madre, una mujer de 51 años, como la presunta autora de una serie de acciones que derivaron en su detención.

De acuerdo con el relato, Espeche se presentó en la vivienda familiar quebrantando una medida judicial de restricción de acercamiento que le impedía tener contacto con su grupo familiar. Este incumplimiento constituye un elemento central en el hecho, dado el carácter legal de la disposición vigente.

La situación escaló rápidamente cuando, además de violar la medida, la mujer habría:

Causado daños materiales en la puerta de ingreso del domicilio.

del domicilio. Agredido verbalmente a su madre.

a su madre. Ejercido violencia física contra la misma.

Estos elementos configuran un cuadro de conflicto que combina la desobediencia a una orden judicial con hechos de violencia intrafamiliar, lo que motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.

Intervención policial y actuaciones judiciales

Tras la aprehensión, la mujer fue puesta a disposición de los efectivos de la Comisaría Segunda, que corresponde por jurisdicción en el área donde ocurrieron los hechos. Desde allí, se dio continuidad al procedimiento conforme a los protocolos establecidos.

Las autoridades policiales informaron de lo sucedido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que será la encargada de determinar los pasos a seguir en la causa, en función de los elementos reunidos y las disposiciones legales vigentes.

En paralelo, la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2, instancia clave para formalizar la acusación y avanzar en el proceso judicial.