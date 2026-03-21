Recuperan tres motos tras operativo en Catamarca: un adolescente demorado

A raíz de denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N° 1 y N° 5 de la Ciudad Capital, las cuales indicaban que personas mayores de edad habían sufrido la sustracción de motocicletas por parte de desconocidos, la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevó adelante un operativo especializado.

Según informaron los investigadores, los trabajos de inteligencia y las tareas de campo permitieron llegar hasta inmediaciones del barrio Salsipuedes, donde se procedió a la demora de un adolescente de 16 años de edad, señalado como uno de los presuntos autores de los hechos denunciados. La detención se produjo dentro del marco de procedimientos orientados a esclarecer los delitos y recuperar los bienes sustraídos.

Recuperación de los rodados

Continuando con las pesquisas, los agentes se constituyeron en un sitio baldío de la calle Dr. Domingo de Vergara S/N°, lugar donde lograron la recuperación de los tres vehículos robados.

Los rodados recuperados fueron:

Dos Honda Wave 110 cc

Una Yamaha YBR 125 cc

Estos vehículos habían sido ocultados entre la maleza del lugar, situación que dificultaba su localización sin la labor de investigación previa. Los rodados quedaron en calidad de secuestro, con la intervención directa de la Fiscalía Penal Juvenil, que supervisa los procedimientos relacionados con menores de edad imputados por delitos.

Allanamientos y secuestros adicionales

Bajo las directivas del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Primera Nominación en lo Criminal, la Policía materializó dos allanamientos en los barrios Huayra Punco y Villa Cubas.

Durante estos procedimientos se incautaron los siguientes elementos:

Un (01) juego de llaves de motocicleta

Prendas de vestir varias, que habrían sido utilizadas al momento de cometer los delitos

Todos los objetos y evidencias fueron puestos a disposición de la Justicia Interviniente, que impartió las medidas a adoptar, reforzando así el proceso judicial contra el menor detenido.

Coordinación judicial y perspectiva del caso

El caso evidencia la importancia de la coordinación entre cuerpos policiales y organismos judiciales, especialmente cuando se trata de delitos que involucran menores de edad. La intervención de la Fiscalía Penal Juvenil y del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil asegura que las medidas aplicadas respeten la normativa vigente en materia de responsabilidad penal de adolescentes.

Asimismo, la investigación permitió no solo recuperar los bienes sustraídos, sino también reunir evidencia que será clave para las actuaciones judiciales, incluyendo la relación de las prendas incautadas y las llaves de los vehículos con los hechos denunciados.