Detienen en Catamarca a un hombre tras una brutal agresión y amenazas de muerte

A las 14:05 de la tarde de hoy, un grave hecho de violencia de género tuvo lugar en el pasaje Francisco Naranio s/n° del barrio Los Médanos, en la Capital catamarqueña. Según la información oficial, numerarios de la Comisaría Décima, con la colaboración de sus pares del GIR-Sur, procedieron a la aprehensión de un sujeto de 29 años acusado de protagonizar una violenta agresión contra su pareja.

De acuerdo con los datos proporcionados, el individuo habría atacado a una mujer de 36 años mediante golpes de puño, en una secuencia que escaló rápidamente en gravedad. No solo se trataría de una agresión física, sino que el episodio incluyó amenazas de muerte, lo que agrava el contexto de violencia ejercida.

El punto más crítico del hecho se produjo cuando el agresor habría utilizado un cuchillo de cocina para provocarle a la víctima un corte en uno de sus brazos, generando lesiones que requirieron intervención y atención.

Intervención policial y asistencia médica

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió controlar la situación y proceder a la aprehensión del sospechoso. Sin embargo, el episodio dejó otra arista relevante: el propio agresor debió recibir asistencia médica.

Según se informó, el hombre fue atendido por profesionales del SAME, debido a que habría sufrido lesiones tras provocar daños materiales en el vidrio de una ventana del inmueble. Este detalle refleja el nivel de violencia desatado durante el incidente, que no solo afectó a la víctima directa, sino que también derivó en daños en la propiedad.

Una vez reducido y asistido, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Actuación judicial y situación de las partes

El presunto autor de los hechos quedó alojado en la seccional policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, que será la encargada de avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

En paralelo, se informó que la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal, un paso clave para la formalización del proceso judicial y la eventual determinación de responsabilidades.

Canales de asistencia y denuncia

Ante situaciones de violencia familiar o de género, se recuerda que existen canales de atención permanente:

Línea gratuita 144

Emergencias: 911

Ambas vías están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y permiten realizar denuncias de manera anónima, garantizando acceso inmediato a orientación y asistencia.