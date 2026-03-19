Tragedia en Catamarca: investigan la muerte de una joven

La localidad de Balde de la Punta, ubicada en el departamento Capayán, a 130 kilómetros de la Capital catamarqueña, se vio sacudida la noche de este jueves por un trágico hecho. Una joven de 29 años, de apellido Salas, falleció mientras era trasladada en ambulancia hacia un hospital local. Al llegar, según se conoció, ingresó sin signos vitales, desencadenando de inmediato la intervención de la justicia provincial.

Según los primeros informes, la mujer presentaba una herida de arma de fuego en el tórax, provocada por una escopeta calibre 16, arma que fue secuestrada por las autoridades en el domicilio de la víctima. Este detalle técnico resulta clave para la investigación, ya que permitirá determinar las circunstancias exactas del disparo.

Intervención policial y judicial

El hecho se produjo alrededor de las 20:30 horas, momento en que efectivos policiales se constituyeron en el domicilio donde fue hallada la víctima. El operativo inicial incluyó la participación del Destacamento Policial de Telaritos y la Subcomisaría de San Martín, quienes actuaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

La coordinación entre distintas fuerzas policiales refleja la gravedad de la situación, ya que la intervención no se limitó a la constatación del deceso sino que incluyó la preservación del lugar de los hechos y el secuestro del arma, elementos esenciales para el esclarecimiento del caso.

Investigación especializada

Del hecho tomó intervención directa la División Homicidios, que trabaja junto con peritos de Criminalística. Según se conoció, estos equipos se encuentran intensamente dedicados a reconstruir los acontecimientos y determinar si la muerte de la joven fue producto de un accidente, un acto intencional o circunstancias aún no precisadas.