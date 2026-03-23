Comienza el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo

La abogada argentina Agostina Páez (29) enfrentará este martes una instancia decisiva en la causa que la tiene como imputada por tres hechos de injuria racial en Brasil. La audiencia está prevista para las 15.30 en el Tribunal Penal N° 37 de Río de Janeiro, bajo la órbita del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, y podría marcar un punto de inflexión en el expediente.

La acusada llega a esta instancia en libertad condicional, con tobillera electrónica y con la prohibición de salir del país, mientras aguarda con nerviosismo y expectativa una definición que puede impactar directamente en su futuro. El tribunal podrá resolver ese mismo día si la absuelve, la condena o si dispone una nueva fecha para continuar el proceso.

El eje de la causa gira en torno a tres episodios que la fiscalía considera como injuria racial, delito que en Brasil contempla penas que oscilan entre los dos y cinco años de prisión por cada hecho. En caso de que se considere un concurso material, la pena podría alcanzar un máximo de 15 años de cárcel.

Los hechos y las pruebas en su contra

La acusación, encabezada por la fiscal Fabiola Sousa Costa, sostiene que los hechos ocurrieron en un boliche ubicado en la zona de Ipanema, en Río de Janeiro.

El episodio que tomó estado público y derivó en la imputación fue registrado en video. En esas imágenes, Páez aparece en la salida del local realizando gestos asociados a primates mientras grita: "Monos. Uh, uh, uh" hacia empleados del lugar. Este material audiovisual fue clave para la apertura de la causa penal.

A este hecho se suman otras dos imputaciones:

Declaraciones de presuntas víctimas , que sostienen haber sido objeto de expresiones discriminatorias.

, que sostienen haber sido objeto de expresiones discriminatorias. Un segundo video grabado dentro del bar, captado por una cámara sin sonido, en el que no se perciben gestos explícitos, pero que forma parte del conjunto probatorio.

Estos elementos serán expuestos durante la audiencia, donde también se escuchará a las partes involucradas y se evaluará la consistencia de las pruebas.

La versión de la acusada

Desde el inicio del caso, Páez ofreció su propia interpretación de lo ocurrido. Según explicó en un video difundido en sus redes sociales, su reacción se produjo en un contexto de tensión tras un conflicto con el establecimiento.

De acuerdo a su relato:

Junto a su grupo de amigas, habían abonado todas las consumiciones dentro del local.

dentro del local. Al retirarse, el personal les indicó que existían consumos impagos asociados a una pulsera .

. Denunciaron que estaban siendo estafadas , aunque finalmente accedieron a pagar para poder retirarse.

, aunque finalmente accedieron a pagar para poder retirarse. Sostuvo además que algunos empleados realizaron gestos obscenos hacia ellas.

En ese mismo marco, la abogada reconoció su conducta y expresó arrepentimiento: "He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias".

El marco legal y las posibles penas

El caso se desarrolla bajo la legislación brasileña, que establece diferencias relevantes respecto del sistema argentino.

Puntos clave del régimen penal en Brasil:

La injuria racial tiene una pena mínima de 2 años y máxima de 5 años de prisión .

tiene una pena mínima de y máxima de . A diferencia del Código Penal argentino, las penas no son excarcelables hasta los 4 años .

. En caso de concurso material, las penas pueden sumarse.

Según explicó la defensa, a cargo de la abogada brasileña Carla Junqueira, la pena máxima teórica de 15 años es poco probable debido a la falta de antecedentes de la imputada. En ese sentido, indicó:

Si se aplican las penas mínimas , la condena podría alcanzar los 6 años de prisión .

, la condena podría alcanzar los . Aun en ese escenario, no sería excarcelable.

Estrategia de defensa y antecedentes del caso

Junqueira buscará durante el juicio la absolución de su defendida o, en su defecto, que reciba la pena más baja posible, lo que podría habilitar un eventual regreso a la Argentina.

La letrada también explicó que en Brasil existe una figura similar al juicio abreviado argentino, denominada "acuerdo de no persecución penal", aunque no es aplicable a delitos como el racismo. Por ese motivo, el caso avanzó hasta esta instancia de juicio.

En paralelo, Páez denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales durante el proceso. Un antecedente relevante ocurrió el pasado 6 de febrero, cuando fue trasladada a la comisaría 11° de Rocinha tras una orden de prisión preventiva. Sin embargo, esa detención fue revocada el mismo día, lo que permitió que continúe el proceso en libertad bajo condiciones.

Una audiencia decisiva

La instancia que se desarrollará este martes corresponde a la audiencia de instrucción y juzgamiento, que marca el inicio formal del juicio en el sistema judicial brasileño.

Durante la jornada:

Participarán la fiscalía , las tres querellas y sus denunciantes.

, las y sus denunciantes. Se expondrá la prueba material .

. Se escuchará a las presuntas víctimas .

. No está confirmado si declararán testigos de ambas partes.

La propia Páez podrá declarar y ofrecer su versión, aunque no está obligada a responder preguntas de la fiscalía ni de las querellas.

En caso de una eventual condena, la defensa anticipó que solicitará que la pena sea cumplida en la Argentina, lo que abriría una nueva etapa dentro del proceso judicial.

La resolución, que podría conocerse este mismo martes o postergarse para otra audiencia, definirá el rumbo de un caso que combina impacto mediático, debate legal y consecuencias penales de alto alcance.