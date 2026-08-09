Comienza el juicio contra "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano

El juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz comenzará este lunes, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 ratificara la fecha prevista y rechazara el pedido de suspensión presentado por la defensa del músico.

Después de años de idas y vueltas judiciales, el debate comenzará en horario matutino en los tribunales porteños. Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, será juzgado por el hecho ocurrido en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano, durante julio de 2018.

La resolución del tribunal permitió sostener las 11 audiencias previstas para agosto y septiembre, pese al planteo de la defensa, que había intentado frenar el comienzo del proceso.

El pedido se sustentaba en la existencia de recursos pendientes de resolución que, según la defensa, impedían avanzar con el juicio de acuerdo con lo establecido por el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, los magistrados respaldaron la postura planteada por la fiscalía y ratificaron que el debate debía comenzar.

La fiscalía defendió el inicio del debate

El fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N° 27, se opuso formalmente al planteo realizado por la defensa y sostuvo que el juicio oral constituye precisamente el ámbito institucional destinado a garantizar los derechos de todas las partes.

En su dictamen, Abraldes señaló que "la realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado". También sostuvo que ese escenario permitirá resolver definitivamente las controversias existentes y garantizar que las partes puedan ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso.

El fiscal también cuestionó el argumento según el cual la participación de Álvarez en un debate oral podía constituir una actividad riesgosa debido a su situación actual.

Abraldes afirmó que "la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma", al menos en las condiciones actuales que presenta el acusado. En ese punto, hizo referencia a las recientes reapariciones públicas del cantante, entre ellas su participación en recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

La fiscalía consideró, de este modo, que esas circunstancias debían ser contempladas al momento de evaluar la posibilidad de que el músico participe del proceso judicial.

El tribunal ratificó su aptitud para afrontar el proceso

El juez Gustavo Goerner encabezó el voto del tribunal, al que adhirieron los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. En la resolución, los jueces ratificaron la aptitud psiquiátrica de Álvarez a partir de las conclusiones de las pericias realizadas.

El fallo volvió a destacar los informes del Cuerpo Médico Forense, que habían evaluado la capacidad del acusado para afrontar las diferentes instancias que componen el proceso penal. La resolución sostuvo: "Vale reiterar que la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada por el Cuerpo Médico Forense", y agregó que, a partir del análisis integral de la documentación y de las evaluaciones realizadas, surgía que el acusado contaba con una reserva cognitiva suficiente para afrontar las distintas etapas del proceso.

La valoración de los peritos resultó determinante para el tribunal al momento de rechazar el pedido de suspensión y mantener la fecha de inicio del debate.

El argumento sobre los tratamientos de rehabilitación

Otro de los puntos abordados por el tribunal estuvo relacionado con la posibilidad de que el desarrollo del juicio quedara condicionado a tratamientos de rehabilitación cuya duración no estuviera definida.

El juez Goerner advirtió que el trámite judicial no podía quedar supeditado a tratamientos de rehabilitación de duración indefinida. En ese sentido, la resolución planteó que "bastaría con que aquel se negara al tratamiento o lo entorpeciera -voluntariamente o no-, para lograr la postergación indefinida del debate".

Para los magistrados, esta posibilidad implicaría que el comienzo del juicio pudiera quedar sujeto a circunstancias capaces de extender indefinidamente su postergación.

A esa consideración se sumó el deber del Estado de velar por el derecho de las víctimas a obtener celeridad y justicia, otro de los elementos mencionados en la resolución. De esta manera, el tribunal sostuvo que las garantías del acusado debían ser preservadas dentro del propio debate oral, pero sin que el proceso quedara sometido a una suspensión indefinida.

El expediente y la madrugada del 12 de julio de 2018

El expediente principal reconstruye lo ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Cristian Díaz mantuvieron una discusión en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano. Según la reconstrucción incorporada al expediente, durante la pelea el músico extrajo una pistola calibre 6.35 del bolsillo de su campera y disparó contra Díaz en la cabeza.

La víctima cayó al suelo y, de acuerdo con la acusación, Álvarez le efectuó tres disparos más en la misma zona antes de darse a la fuga. El ataque le provocó a Díaz lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna, consecuencias que derivaron en su muerte. El episodio ocurrido aquella madrugada constituye el núcleo principal del proceso que finalmente comenzará este lunes, después de varios años de interrupciones y evaluaciones vinculadas con la situación de salud mental del acusado.

Un proceso que sufrió dos interrupciones

La causa había alcanzado la instancia de juicio en noviembre de 2018. Sin embargo, el proceso no pudo avanzar de manera definitiva y posteriormente sufrió nuevas interrupciones.

En 2021 y nuevamente en marzo de 2023, el trámite fue frenado a partir de los dictámenes elaborados por el Cuerpo Médico Forense sobre la salud mental de Álvarez.

Esas evaluaciones terminaron convirtiéndose en uno de los principales elementos alrededor de los cuales se desarrollaron los planteos que demoraron la realización del debate.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 consideró que las conclusiones periciales permiten sostener la aptitud del músico para afrontar el juicio y, por ese motivo, ratificó el inicio de las audiencias.

El debate tendrá así 11 jornadas previstas durante agosto y septiembre, después de una trayectoria judicial marcada por suspensiones, evaluaciones y recursos.

Otros delitos incluidos en el proceso

El homicidio de Cristian Díaz no será el único hecho por el que Álvarez deberá responder durante este proceso. Adicionalmente, el músico será juzgado por otros delitos vinculados con hechos ocurridos en noviembre de 2016, en perjuicio de su mánager y de una amiga. La acusación contempla:

Privación ilegítima de la libertad.

Lesiones.

Amenazas.

Estos hechos forman parte del mismo proceso que llega ahora a la instancia oral y pública.

El juicio reunirá, de esta manera, el expediente principal por el homicidio de Díaz y las acusaciones correspondientes a los hechos de 2016.