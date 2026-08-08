Catamarca: tres detenidos tras irrumpir en una casa y golpear a una joven

El suceso se desencadenó cuando el reloj marcaba las 18:40 de ayer. En ese momento, efectivos de la Comisaría de San Isidro se constituyeron de manera urgente en las inmediaciones de un establecimiento escolar ubicado en el barrio El Bañado, perteneciente a esa localidad del departamento Valle Viejo.

Al arribar al lugar indicado, los uniformados constataron que sus pares integrantes del Grupo Infantería de Zona Norte ya mantenían aprehendidas a tres personas del sexo masculino. La rápida coordinación de las fuerzas de seguridad permitió asegurar el perímetro y contener la situación en las adyacencias del centro educativo, garantizando el control de los sospechosos antes de proceder a su traslado formal.

El testimonio de la víctima y los detalles de la agresión

La secuencia delictiva e institucional quedó marcada por el relato de la víctima. Se trató de una joven mujer de 27 años, quien señaló directamente a los tres hombres aprehendidos como las presuntas autoras de haber ingresado a su domicilio particular sin su consentimiento. Asimismo, la damnificada indicó que estos individuos estarían vinculados aparentemente con un hecho ilícito.

El cuadro de situación se agravó al determinarse el vínculo personal y la violencia desplegada en el lugar. Cabe resaltar que uno de los involucrados, el sujeto de 28 años, momentos antes del operativo habría agredido físicamente a la femenina, quien sería su expareja. Ante esta situación de violencia interpersonal, la mujer recibió contención y fue invitada a realizar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

Identidad de los sospechosos y medidas judiciales

El operativo de seguridad culminó con la detención formal y el traslado de los implicados hacia dependencias policiales, quedando bajo la órbita de la justicia provincial. Los datos filiatorios y de registro de los tres aprehendidos son los siguientes:

Primer involucrado: Un sujeto de 28 años de edad, señalado además por la presunta agresión física contra su expareja.

Segundo involucrado: Un individuo de apellido Rodríguez, de 29 años de edad.

Tercer involucrado: Un individuo de apellido Barros, de 43 años de edad.

Finalmente, los supuestos autores de los hechos fueron trasladados y alojados en la seccional, quedando a disposición de la Fiscalía de Instancia en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron de manera formal las medidas a adoptar para continuar con el proceso legal correspondiente.

Canales oficiales de asistencia y prevención

Ante problemáticas de índole familiar y de género, las autoridades recuerdan los mecanismos de contención vigentes a nivel general para la protección de las víctimas.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género disponen de la línea gratuita 144.

También se encuentra disponible el número de emergencias 911.

La llamada a estos servicios es anónima y el sistema opera las 24 horas del día, los 365 días del año.