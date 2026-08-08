Desbaratan una red de riñas de gallos en Catamarca

En la tarde de hoy, puntualmente a las 14:30, las fuerzas de seguridad provinciales concretaron un importante procedimiento en el marco de la lucha contra las actividades ilícitas. La intervención se originó tras llevar a cabo rigurosas tareas de investigación que permitieron a los sabuesos policiales determinar que en un inmueble ubicado en el barrio Centro de la localidad de Huillapima —perteneciente al departamento Capayán— se estaría desarrollando una riña de gallos clandestina.

Para llevar a cabo el operativo con la eficacia requerida, se coordinó el accionar de los numerarios de la Comisaría de Huillapima, quienes trabajaron conjuntamente con sus pares de la División Delitos Culturales y Ambientales, una dependencia directa del Departamento Investigaciones Judiciales. La presencia simultánea de ambas unidades en el lugar permitió asegurar el perímetro del domicilio señalado e irrumpir de manera sorpresiva para frenar el ilícito en pleno desarrollo, resguardando tanto las pruebas materiales como el bienestar de los animales involucrados en este circuito prohibido por la ley.

El saldo del procedimiento: Secuestro de animales y tecnología

Durante el allanamiento y desarrollo del procedimiento oficial, los uniformados constataron la infraestructura dispuesta para la práctica ilegal y procedieron al secuestro de un caudal significativo de elementos probatorios de alta relevancia para la causa judicial en curso.

El desglose de los elementos incautados en el predio del barrio Centro incluye:

41 gallos de riña: Especímenes criados y mantenidos para el combate clandestino.

Un brete para pelea: Estructura física utilizada específicamente para contener a las aves durante los enfrentamientos.

Dos teléfonos celulares: Dispositivos móviles que serán sometidos a peritajes informáticos para dilucidar posibles redes de contacto, apuestas y organización previa.

Diversos elementos vinculados a esta actividad ilegal: Insumos y accesorios accesorios al mantenimiento y fomento de las riñas.

La magnitud del decomiso evidencia la estructura logística con la que operaba este punto de encuentro clandestino en la región, poniendo de manifiesto la escala de la actividad que se desarrollaba en el departamento Capayán.

Implicancias legales y directivas de la Justicia

Frente a la gravedad de los acontecimientos constatados en la tarde de hoy, el accionar policial activó de manera inmediata los protocolos legales correspondientes. Las autoridades intervinientes dieron pronta intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial encargado de centralizar la investigación y determinar las responsabilidades penales del caso.

Desde la mencionada fiscalía se impartieron de manera directa las medidas a seguir, pautas operativas y procesales que orientarán los próximos pasos de la instrucción. Como consecuencia directa de los hallazgos incriminatorios en su propiedad, el propietario del inmueble quedó supeditado a la prosecución de la causa, lo que significa que continuará vinculado formalmente al expediente judicial mientras avanzan las pericias tecnológicas sobre los teléfonos celulares secuestrados y se define la situación legal de las 41 aves recuperadas por las fuerzas de seguridad en Huillapima.