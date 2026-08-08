Catamarca: golpeó a su pareja y le descubrieron plantación de marihuana

En la tarde de hoy, precisamente a las 14:40, se registró un operativo de seguridad que movilizó a los efectivos policiales hacia el interior de la provincia. Personal de la Comisaría de Fiambalá acudió de manera inmediata tras una alerta hasta el barrio San Antonio de la localidad de Palo Blanco, situada en el departamento Tinogasta.

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados procedieron a la aprehensión de un sujeto de 28 años. De acuerdo con la información oficial, el individuo habría ingresado al domicilio de su pareja, una joven mujer de su misma edad, para posteriormente agredirla físicamente, situación que motivó la rápida intervención de las autoridades para resguardar la integridad de la víctima.

El descubrimiento imprevisto: hallazgo de cannabis sativa y participación federal

El desarrollo de las diligencias policiales en el inmueble permitió constatar otro delito de índole federal de manera completamente colateral. Durante el procedimiento, los uniformados observaron que en el inmueble había plantas similares a la de la variedad cannabis sativa.

Ante este escenario, el personal actuante activó los protocolos correspondientes y dieron intervención a sus pares del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Tinogasta). Los especialistas llevaron a cabo las tareas propias de su especialidad en el domicilio del barrio San Antonio, culminando con el secuestro de dos plantines de Marihuana que estaban siendo cultivados. Asimismo, del operativo tomó conocimiento formal el Juzgado Federal.

Situación procesal del presunto agresor y directivas judiciales

Tras concretarse el procedimiento en la localidad de Palo Blanco, la situación del implicado quedó sujeta a las directivas impartidas por el ministerio público fiscal. Ante lo acontecido, el presunto autor del hecho fue trasladado y alojado en la dependencia policial.

El detenido se encuentra actualmente a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo encargado de indicar las medidas procesales a seguir tanto por la agresión física cometida contra su pareja como por las circunstancias conexas que se desprenden de la causa.

Recursos de asistencia y contención ante situaciones de violencia

Los hechos de violencia de género registrados en el departamento Tinogasta ponen de manifiesto la importancia de los canales de asistencia vigentes para la protección de las víctimas. Las autoridades recuerdan los datos de contacto oficiales para denunciar o solicitar asesoramiento:

Línea 144: Servicio nacional gratuito y anónimo para la atención de mujeres en situación de violencia.

Línea 911: Sistema de emergencia para situaciones de peligro inmediato.

Ambos servicios se encuentran disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.