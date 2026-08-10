Comienza el juicio contra "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano

Después de años de idas y vueltas judiciales, este lunes comenzará el juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano en julio de 2018.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 ratificó la fecha prevista para el comienzo del debate y rechazó el pedido de suspensión formulado por la defensa del músico. De esta manera, el proceso avanzará en horario matutino en los tribunales porteños para juzgar al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el hecho que tuvo como víctima a Díaz. El debate contempla 11 audiencias previstas para agosto y septiembre, cuyo desarrollo había quedado bajo cuestionamiento a partir del planteo presentado por la defensa.

La estrategia defensiva buscaba frenar el comienzo del juicio con el argumento de que existían recursos pendientes de resolución que, según su interpretación, impedían avanzar con el proceso de acuerdo con lo establecido por el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, los magistrados respaldaron la postura planteada por la fiscalía y resolvieron mantener la fecha de inicio del juicio.

La postura de la fiscalía

El fiscal Sandro Abraldes, al frente de la Fiscalía General N° 27, se opuso formalmente al pedido de la defensa y sostuvo que el juicio oral constituye precisamente el ámbito institucional destinado a garantizar el desarrollo del proceso y resolver las controversias existentes.

En su dictamen, Abraldes señaló que la realización del debate es el espacio natural para el resguardo de todas las garantías del imputado. También sostuvo que se trata de la instancia destinada a resolver definitivamente las controversias y en la que las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso.

El fiscal también cuestionó el argumento relacionado con los riesgos que implicaría para el acusado participar de un debate oral. En ese sentido, remarcó que la participación en un juicio no puede ser considerada una actividad riesgosa por sí misma, especialmente considerando las condiciones actuales que presenta Álvarez.

Para fundamentar esa posición, hizo referencia a las recientes reapariciones públicas del cantante, entre ellas su participación en recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

El tribunal ratificó la aptitud psiquiátrica

La decisión del tribunal estuvo encabezada por el juez Gustavo Goerner, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la evaluación de la capacidad del acusado para afrontar el proceso penal. El tribunal ratificó la aptitud psiquiátrica de Álvarez a partir de las conclusiones de las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense.

La resolución sostuvo que la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio había sido constatada por el organismo médico, luego del análisis integral de la documentación y de las evaluaciones realizadas. Según las conclusiones citadas por el tribunal, el acusado dispone de una reserva cognitiva suficiente para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal.

El pronunciamiento judicial permitió así despejar uno de los principales obstáculos que habían incidido anteriormente en el avance de la causa.

El debate no quedará supeditado a tratamientos indefinidos

El juez Goerner también planteó otro aspecto relevante para justificar la decisión de mantener el inicio del juicio: la imposibilidad de supeditar indefinidamente el trámite judicial a tratamientos de rehabilitación.

En la resolución, el magistrado advirtió que, si el avance del proceso quedara condicionado a la duración de esos tratamientos, existiría la posibilidad de que el debate fuera postergado de manera indefinida.

El argumento fue expresado en términos concretos: bastaría con que el acusado se negara al tratamiento o lo entorpeciera, de manera voluntaria o no, para conseguir la postergación indefinida del juicio.

A esta consideración se sumó el deber del Estado de velar por el derecho de las víctimas a obtener celeridad y justicia. De esta manera, la resolución puso en equilibrio la situación procesal del imputado con la necesidad de que el expediente avance hacia una definición judicial.

La madrugada del 12 de julio de 2018

El expediente principal reconstruye los hechos ocurridos durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Cristian Díaz mantuvieron una discusión en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano. Según la reconstrucción incorporada al expediente, en medio de la pelea el artista extrajo del bolsillo de su campera una pistola calibre 6.35 y disparó contra Díaz, impactándolo en la cabeza.

Una vez que la víctima cayó al suelo, Álvarez le habría efectuado tres disparos más en la misma zona antes de darse a la fuga.

El ataque le provocó a Díaz lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna, consecuencias que derivaron en su muerte y que constituyen el núcleo central de la acusación que será analizada durante el juicio oral.

La secuencia de aquella madrugada, sus circunstancias y las evidencias incorporadas al expediente serán ahora abordadas durante las audiencias que conforman el debate.

Un expediente que llegó al juicio y volvió a frenarse

La causa había alcanzado la instancia de juicio en noviembre de 2018, pero el proceso volvió a quedar detenido posteriormente. En 2021 y nuevamente en marzo de 2023, el trámite fue frenado a partir de los dictámenes elaborados por el Cuerpo Médico Forense sobre la salud mental de Álvarez.

Las evaluaciones psiquiátricas se convirtieron así en un elemento determinante para establecer si el acusado se encontraba en condiciones de afrontar un juicio oral. Las conclusiones periciales que ahora fueron consideradas por el Tribunal Oral N° 29 permitieron ratificar su aptitud para participar del debate.

El pronunciamiento de los magistrados deja atrás esas nuevas objeciones y permite que el proceso avance hacia la etapa en la que deberán ser analizados los hechos y las pruebas ante el tribunal.

Otros delitos incluidos en el proceso

El juicio no estará limitado al homicidio de Cristian Díaz. En este mismo proceso, el músico también deberá responder por otros hechos denunciados y vinculados con dos personas de su entorno.

La acusación contempla los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en perjuicio de su mánager y de una amiga. Estos hechos habrían ocurrido en noviembre de 2016, dos años antes del episodio que terminó con la muerte de Díaz en el complejo habitacional Samoré.

Por lo tanto, el debate reunirá diferentes episodios atribuidos a Álvarez y deberá abordar tanto el homicidio ocurrido en julio de 2018 como los hechos denunciados en 2016.

El juicio entra finalmente en su etapa decisiva

Con la ratificación de la fecha por parte del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, el proceso contra Cristian "Pity" Álvarez ingresa finalmente en una etapa decisiva después de las sucesivas interrupciones que atravesó el expediente.